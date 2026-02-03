小泉進次郎防衛大臣の3日の記者会見で、円安で防衛装備品の価格が上がることについての質問が出た。

【映像】小泉防衛大臣「効率化・合理化を徹底」

記者が「防衛費と為替について伺います。防衛費のうち海外から輸入する防衛装備品については、円安が進むと外貨建ての価格が同じでも円建ての価格が上がる。特に2022年以降の円安基調の中で、現在の23年度以降に始まった防衛力整備計画に基づく装備品の購入に、この円安の影響がどの程度出ていると考えるか。また、年末までに安保3文書の改定があるが、次期計画も見据えて装備品の輸入について為替変動の影響を抑える工夫があれば教えてください」と質問。

小泉大臣は「ご指摘の円安を伴う為替レートの変動や国内外の全般的な物価上昇が生じていることは事実ですが、このような状況にあっても一層の効率化・合理化を徹底することによって、防衛力の強化を進めています。その上で、防衛力整備は様々な要因によって影響を受けるものであるため、為替レートの影響のみを切り出してお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います」と答えた。

続けて「次期防衛力整備計画については、今まさに検討を進めているところであって、その内容を予断することは差し控えますが、引き続き効率化・合理化を徹底して防衛力の一層の強化に必要な事業をしっかりと進めていくことが重要であると考えています」と述べた。（ABEMA NEWS）