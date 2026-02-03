お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。旅先で人気芸人とのやり取りを反省する場面があった。

昨年末に自身の愛車で、親交のある「ロッチ」コカドケンタロウや知り合いのスタッフらと旅行に出掛けた坪倉。栃木・那須高原で食事や温泉を楽しみ、翌朝ホテルをチェックアウトする際、先に車をまわそうと駐車場へ向かった。

すると50代ぐらいの夫妻から「坪倉さんですか？」と声を掛けられた。その妻である女性は坪倉のファンだといい、「ホントにろくでもない1年でね、（1年の）最後に会えて良かったです」と感激しながら写真撮影をリクエスト。坪倉は快諾した。

しかし坪倉は「どうせだったらコカドさんも一緒にどうですか？」と提案した。コカドが合流したタイミングで、雑談の続きとして「ホント良かったですね、ろくでもない1年でしたからね」と笑わせようとしたが、経緯を知らないコカドは「失礼なことを言うな！」とたしなめた。

当時、その様子を他の家族らも見ていたため、坪倉は「変な感じに広めないでね」と懇願。坪倉がコカドに怒られている場面だけの目撃談が広まることを警戒し、「俺がひどいことを言ってるみたいに言われたら嫌だなと思って、ここで弁明しておきます」と伝えた。

そしてその後日談として、坪倉は「そのあとDMが来ました、その奥さんから」と報告。「そこでも“ホントにダメダメな1年”って書いてて」と内容に触れると、共演者は「何があったの！？」と心配した。坪倉は「聞かなかった、いろいろあったんじゃない？分からないけど」としながら、「そんなこともあるから、ちょっと言葉に気をつけないとな」と“反省”していた。