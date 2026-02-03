活動休止中の音楽グループAAA（トリプルエー）のメンバー、末吉秀太（39）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）への投票を呼びかけた。

末吉は「来たる2月8日衆院議員選挙が行われます。間違いなくここ数年でみてもとても重要な選挙でしょう。もしかしたら最後のチャンスになるかもしれない」と言及。「前回の参院選の投票率は5%上がっていたそうですがもっと選挙に行く人が増えれば増えるほど社会は確実に変わります。選挙に行き1票を投じ、これからの子供達の為にも、自分の為にも、自分の好きな事、仕事、大切な人達の為にもより良い日本に、より良い未来にする為に自分の行動で示し、守っていきましょう！」とうながした。

続けて「選挙に行かなければ何か起こってたとしても政策などに文句や意見を言うことは叶わないと思うので日常生活の中に少しでも不満や意見がある方は兎に角選挙に行きましょう。それに何かあってからじゃ遅いかもしれない」と1票を投じる意義を説明。「まだ期日まで少し時間があるので今の若い世代にももっと興味を持ってもらって自分でいろいろと調べてみてほしいなと思い、こうして発信しています。自分の眼で、自分の耳で、自分の脳でしっかり判断し、あなたの考え抜いた1票を全力でぶつけに行ってください！一人一人の力で明るい未来を目指していきましょう！」とメッセージを送った。