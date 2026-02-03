【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 「雨の日の行動」がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、季節の行事や自然現象、そして日常的に使う外来語をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□のがわ
□□やどり
□□ちゅあ
□□ぞん
ヒント：七夕伝説でおなじみの「夜空の川」とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あま」を入れると、次のようになります。
・あまのがわ（天の川）
・あまやどり（雨宿り）
・あまちゅあ（アマチュア）
・あまぞん（アマゾン）
「天（あま）」の川や「雨（あま）」宿りといった美しい和語の中に、未熟ではない愛好家を指す「アマチュア（amateur）」や、南米の大河および巨大企業名として知られる「アマゾン（amazon）」が隠れていました。同じ「あま」でも、天空のロマンから雨の日の情景、そしてグローバルな言葉まで、非常に幅広いジャンルで活躍しているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
