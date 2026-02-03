「息子が初めて自分で冷蔵庫から選んで作ったお弁当」という投稿が、Xで大きな話題となっています。



【写真】2歳児が選んだお弁当の中身は…

投稿したのは、2歳の男の子を育てる、でこぽんさん（@dekopon_chapa）。黄色いお弁当箱の中に入っていたのは人参1本とゼリー飲料だけなのに、「理にかなっている」という声が多く寄せられています。



このユニークなお弁当は、どのようにして生まれたのでしょうか。詳しく話を聞きました。



ーー完成したお弁当を見たとき、どう思われましたか？



でこぽん：私は選んでいるところを見ていなかったので、息子が見せてくれたお弁当を見て、「なぜこの2つを選んだんだ…？」と思いながら、爆笑してしまいました。



ーーお弁当作りに至った経緯は？



でこぽん：元旦に、息子にアンパンマンのおせちを出したのですが、そのおせちの箱をとても気に入り、「ぼくのお弁当箱！」と大喜びしていたんです。次の日の朝、「お弁当箱だして！」と言うので、空になったおせちの箱を渡すと、「ぼくが自分でお弁当をつくる！」と言い始めました。



そこで、旦那が息子を抱っこして冷蔵庫を開け、中身を選ばせていました。色々な食材がある中で、なぜこの組み合わせを選んだのかは、正直親にも分かりません（笑）。まだ2歳7カ月なので、大した相談もできていません。



しいて言えば、「おべんとうばこのうた」が好きなので、歌に出てくる人参を見つけて入れたのかなぁ、と予想しています。



ーー投稿後の反響で、印象に残っているコメントはありますか？



でこぽん：「干支を意識したお弁当」と言われて、「たしかに！馬か！」と思いました（笑）。ほかにも、「ゼリーだけだと顎を使わない心配があるのを、歯ごたえのある一品を足すことで解決している」とか、「栄養バランスばっちり」などのコメントを見て、私は面白いとしか思っていなかったけれど、「意外と理にかなっているお弁当なのか…？息子すごいな！」と思いました。



ーー息子さんは完成したお弁当を、どんな様子で見せてくれましたか？



でこぽん：満足そうなドヤ顔で、母に「ぼくが自分でお弁当作ったよー！」と言いながら、お弁当を見せてくれました。



ーー今回の出来事を通して感じたことは？



でこぽん：やりたいことを自分で考えて、やってみることは良いことだと思っています。これからも、息子のやりたいように、いろんなことに挑戦していってほしいですね。



◇ ◇



表示回数は165万回を超え、「発想が天才」「栄養とコスパのバランスが素晴らしい」「栄養学的に意外と正解」といった声が多く寄せられた今回の投稿。大人の「正解」からは少し外れているようで、実は発想力と好奇心が詰まった小さなお弁当。冷蔵庫の前で選んだその時間は、きっと忘れられない思い出になりそうです。



