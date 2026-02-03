「体調が悪い日が続いて…」3姉妹ママの人気TikToker、“重大な報告”に反響「もしや」「泣けた…」
3姉妹の母親でフォロワー数28万人超えの人気TikTokクリエイター・yuina koさんは、1月27日にYouTubeチャンネルを更新。『【ご報告】続く体調不良の末。検査した結果 重大なご報告となりました。【ママ】【主婦】』と題した動画を投稿しました。
まだ正確な出産予定日は分からないようですが、現在は妊娠7週目くらいとのこと。すでにつわりの症状もあり、動画内でも時折、辛そうな様子が見られます。終盤では、自身の母、夫にそれぞれサプライズで報告をする様子も披露。夫は妊娠を知ると、ガッツポーズで「キタキタキタ〜！ イエス！」と叫び、喜びをあらわにしました。
コメントでは、「もしやと思ったら…！」「よかった！ 病気かと思ってヒヤヒヤしながら動画再生してたので、安心しました！」「すすすすすごい！！！」「大家族や！ おめでとう」「旦那さんの反応が最高すぎて何故か私がウルウルしました」「旦那さんの反応みてなんか泣けた…」「大家族YouTuberでやってほしい〜」と祝福の声が多数寄せられています。
「もしやと思ったら…！」動画の冒頭で「重大な報告があり、緊急で動画を回しています」と切り出したyuina koさん。1月初旬から体調の優れない日が続いていたため、検査をしたことを報告。笑顔で1枚のエコー写真を見せながら「ありがたいことに4人目を授からせていただきました」と4人目を妊娠していたことを明かしました。
