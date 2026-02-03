「馬」のエレガンスを表現した特別なデザイン

ピアッジオグループジャパンは2026年1月27日に、2026年の干支である午年を記念した特別限定車「ベスパ 946 Horse」を発表し、全国のベスパ正規販売店にて受注を開始しました。

946 Horseは、2013年の発売以来、現代的なスピリットを取り入れながらベスパの象徴的モデルを再解釈してきた「ベスパ946」をベースにした、シリアル番号付きの限定生産モデルです。

【画像】超カッコいい！ ベスパの特別仕様車「946 Horse」を画像で見る（30枚以上）

ベスパは2023年よりその年の「干支」をモチーフにした限定車を展開してきましたが、辰年や巳年に続く干支シリーズの最新バージョンとして登場した“Horse”は、威厳と躍動感、そして粘り強さの象徴である馬の価値観とエレガンスを融合させています。

このモデルは、馬が持つ自由な精神、知性、生まれ持った優雅さ、そして探究心を称え、クラフトマンシップ、パフォーマンス、時代を超越したデザインが一体となっています。

ベースモデルとなる946は、スチール製モノコックボディに、ホイール、ハンドルバー、サイドパネル、フロントマッドガード、ミラーサポート、シートサポートといった豊富なアルミ製パーツを使用し、熟練のスタッフによるハンドメイドで高い質感が実現されています。

装備面では、LED灯火類、そしてLCD多機能インストルメントパネルを採用し、ベスパの伝統と現代のテクノロジーによる機能性を融合しています。

足回りには、前後220 mm径のディスクブレーキとデュアルチャンネルABS、さらに電子制御トラクションコントロールシステム（ASR）を搭載することで高い安全性を確保しています。

946 Horseは、馬の光沢のある濃い栗毛色を彷彿とさせる深みのあるボディカラーが特徴で、マットとグロス仕上げのコントラストが、その美しいフォルムを一層引き立てます。

車体には洗練されたゴールドのディテールが巧みに取り入れられており、シート下にはVespaの「V」を囲む金色の蹄鉄をあしらった象徴的なデザインが施されています。また、乗馬用の鞍を思わせる革製のシートに加え、ハンドルバーグリップとミラーステムにも上質なレザーが巻かれるなど、イタリアの卓越した職人技が優雅さと個性を与えています。

さらに、厳選されたアクセサリー類も乗馬にインスピレーションを得たスタイルを反映しています。シートと同じレザーを使用したイタリア製のリアバッグは、実用的でありながらエレガントさを強調し、ウインドシールドにはアルミニウム製のサポートが採用され、美しさを高めています。

ベスパ 946 Horseの価格（消費税込）は220万円で、2026年3月上旬より出荷予定です。