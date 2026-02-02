絵本『ねないこ だれだ』のアイテム付きBOOKシリーズ第5弾『ねないこ だれだ おばけたちとクッキングBOOK 抜き型つき』（宝島社）が2026年2月5日（木）に発売される。

【写真】お菓子だけでなくお弁当づくりでも活躍「そぼろごはんのおばけ弁当」

絵本『ねないこ だれだ』のクッションやライトなど、累計発行部数は18万部を突破した『ねないこ だれだ』アイテム付きブックシリーズ。今回のアイテムは、絵本に登場するおばけたちの料理用抜き型とスタンプのセットだ。

生地に押し当てて型抜きクッキーを作ったり、ごはんを押し詰めておばけ弁当にしたりすれば、こどもの好奇心をそそるメニューが完成。収録アイテムは「おばけ抜き型」「おばけスタンプ」「ねこ抜き型」「ねこスタンプ」「ふくろう抜き型」「ふくろうスタンプ」の6種類。まるでお絵描きをする感覚でアイシングクッキーが完成するため、親子でクッキングを楽しむことができる。

誌面では「おばけが飛び出すあんバタートースト」「そぼろごはんのおばけ弁当」「型抜きマッシュポテト」といった抜き型を使ったスイーツ＆ごはんのスペシャルレシピを掲載。物語の世界観を美味しく・可愛く再現できる一冊となっている。

