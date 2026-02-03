「フラワーミッフィー」春の新商品が登場！ さくらをデザインした巾着やタオルを展開
オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、2月6日（金）から、ミッフィーと春のお花“さくら”をデザインした新商品を、全国の店舗やオンラインショップで発売する。
【写真】ミッフィーとさくらの刺しゅうがかわいい！ 新商品一覧
■春のギフトにぴったり
今回発売されるのは、淡いピンク色と黄緑色が春の始まりを感じさせる、自分へのご褒美やギフトにぴったりなアイテム全4種類。
「Flower Miffy はないろらむね・金平糖 さくら」は、ミッフィーやさくらのモチーフをあしらった6種のラムネと4色の金平糖を、コットンの生地の巾着に入れたセット。ミッフィーとさくらをデザインした巾着は、中身を食べ終わった後も小物入れとして使用できる。
また、触り心地のよい今治タオル生地にミッフィーとさくらの刺しゅうを施した「Flower Miffy 今治刺繍ミニタオル はなふぶき」が展開されるほか、春らしいデザイン缶にティーバッグを詰め込んだ「Flower Miffy 缶入り緑茶 さくら／ほうじ茶 七宝」もそろう。
さらに、新商品の発売に合わせて購入特典も用意。各店で商品を1会計2200円（税込）以上購入した人には、数量限定の「フラワーミッフィー オリジナルポストカード（非売品）」がプレゼントされる。
