「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、任天堂<7974.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



３日の東京市場で、任天堂は小反発。同社はきょう２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表する予定で、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は昨年１１月４日に通期の連結業績予想を修正し、売上高予想は従来の１兆９０００億円から２兆２５００億円（前期比９３．１％増）、営業利益予想は３２００億円から３７００億円（同３０．９％増）に引き上げている。また、今年１月２２日には米ブルームバーグ通信が「家庭用ゲーム機『スイッチ２』が昨年１２月、主力市場の米国で販売が伸び、需要鈍化に対する懸念を払拭したことが、市場調査会社サーカナのまとめで分かった」と報じていた。



出所：MINKABU PRESS