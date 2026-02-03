３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４７銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５５円５０銭前後で推移しており、その後も１５５円台半ばでの一進一退となった。前日発表された米１月ＩＳＭ製造業景況指数は５２．６と市場予想（４８．５）を上回った。好不況の分かれ目となる５０を１年ぶりに上回った。これを受け米早期利下げ観測が後退し米金利が上昇するなか、ドル買い・円売りが優勢となった。また、日本の衆院選は与党の自民党が優勢との見方から積極財政からの財政悪化を意識した円売りの動きも出ている様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８０６ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。







