日本代表DF橋岡大樹が再びベルギーへ! ゲントが買取OP付きの期限付き移籍を発表
ゲント(ベルギー1部)は2日、スラビア・プラハ(チェコ1部)の日本代表DF橋岡大樹(26)が期限付き移籍で加入すると発表した。シーズン終了までの契約で、買い取りオプションが付いている。
オペレーション・ディレクターのキエルド・フォート氏はクラブ公式サイトを通じ、「橋岡は守備面の補強だ。ベルギーでの経験だけでなく、より高いレベルでの経験も持っている。日本の選手はメンタリティが非常に高いことが多いが、大樹にもそれに当てはまる。規律正しく、安定感と信頼性をもたらしてくれる」と期待を語った。
また、リック・デ・ミル監督も「大樹がベルギー・リーグに精通し、すでにプレミアリーグでもプレー経験があることは間違いなく大きな利点だが、彼のメンタリティが我々のチームに合っていることも同じくらい重要だ。彼は明るく前向きな性格で、本当にハードワークする選手だ」と評価している。
橋岡は2021年1月に浦和レッズからシントトロイデン(ベルギー1部)へ渡り、2024年1月にルートン・タウン(当時イングランド1部)へ。しかし、チームは2年続けて降格し、昨年6月にスラビア・プラハへ完全移籍していた。
ゲントは現在、リーグ戦でプレーオフ1出場圏内の5位。同じ元浦和のMF伊藤敦樹が所属している。
