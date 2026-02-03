永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』×King & Prince主題歌「Waltz for Lily」コラボ映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉と吉川愛がダブル主演をつとめる映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）より、本作とKing & Princeが歌う主題歌「Waltz for Lily」がスペシャルコラボした特別映像が解禁された。

■運命的な出会いを果たしたふたりの姿を、よりドラマチックに演出する主題歌「Waltz for Lily」

先日、待望の本予告映像と併せて、本作の主題歌が、3月25日リリース予定のKing & Prince「Waltz for Lily」に決定したことが発表。

SNS上では「どの場面も美しい映像で予告と主題歌がさらに切なさを増してこの予告で涙が溢れそうになった」「どこを切り取っても本当に画が綺麗で震える」「ワルツのリズムに和のエッセンス、ロマンチックな歌詞…映画の世界観にピッタリ」「映画と合っていて予告映像だけで、鳥肌が止まらなかった」など、映像と楽曲の見事なシンクロに絶賛の声が続出。本作へのファンからの期待はよりいっそう強まっている。

そして、2月3日は「節分の日」。世間では「鬼は外」と豆をまく日だが、本作で描かれる“鬼”は、愛する人を心の内（うち）へ招き入れ、生涯守り抜くことを誓う強く美しい鬼。そんな、鬼が主役の本作にとっての“逆”記念日である本日に、King & Princeによる主題歌「Waltz for Lily」と映画がスペシャルコラボした特別映像が解禁となった。

あやかしの頂点に立ちながらも一族の重責に孤独を抱えていた＜愛を知らない鬼＞玲夜（永瀬 廉）と、家族から愛されず絶望の淵にいた＜愛に見放された人間＞柚子（吉川 愛）。それぞれの世界で孤独を抱えて生きていたふたりが、抗うことのできない宿命の糸に手繰り寄せられるように出会い、惹かれ合っていく姿が映像では切り取られている。共に過ごす日々の中で少しずつ心の距離を縮めたふたりが、お互いの温もりに心を許し、リラックスしている様子も。

そんな運命的な出会いを果たしたふたりの姿を、よりドラマチックに演出するのが主題歌「Waltz for Lily」。ふたりの想いが、King & Princeの力強い優しさを感じさせる甘美な歌声と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれている。

《もう泣かないで》《ずっとふたりで》 などの歌詞に刻まれた願いが、玲夜と柚子、ふたりの純粋な想いと重なり合う本映像。決して出会うはずのなかった運命が導いたふたりの未来に、よりいっそうの期待が膨らむ内容となっている。果たしてふたりの願いは叶うのか…。

■映画『鬼の花嫁』新場面写真も解禁

さらに、玲夜と柚子が次第に心を通わせていくシーンを切り取った場面写真3点も解禁。

絶望の淵にいた柚子を見つけ「見つけた、俺の花嫁――」と告げる玲夜との出会いの場面、玲夜からのサプライズプレゼントに無邪気に喜ぶ柚子、そしてキッチンで不器用ながらも初めての共同作業に笑みをこぼす睦まじいふたりの姿（※メイン写真）。

互いの傷を癒し、寄り添い合っていく姿を丁寧に描き出した本作。大スクリーンに映し出される究極のラブストーリーによりいっそう期待が高まる。

■映画情報

『鬼の花嫁』

3月27日（金）公開

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹株式会社

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

King ＆ Prince

SINGLE「Waltz for Lily」

■関連リンク

