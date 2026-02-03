ベルギー1部ヘントは冬の移籍期間最終日となった2日、チェコ1部スラビア・プラハからDF橋岡大樹（26）を今季終了までの期限付き移籍で獲得したことを発表した。買い取りオプションが付く。

シントトロイデン時代以来、約2年ぶりのベルギー1部復帰となった。浦和から21年1月に加入したシントトロイデンでは公式戦91試合に出場し、24年1月に当時プレミアリーグ所属のルートンに移籍。チームの降格などを経て昨夏、チェコ1部の強豪に加入すると、今季はここまで欧州CL4試合を含む公式戦14試合に出場していた。

ヘントのリック・デ・ミル監督は「ダイキがベルギーリーグに精通し、プレミアリーグでも既にプレー経験があることは間違いなく有利だが、彼のメンタリティがチームに合っていることも非常に重要。彼は明るく前向きな性格で、努力家だ」とコメント。オペレーションディレクターのキエルド・フォート氏は「守備の補強となる選手。ベルギーでの経験だけでなく、より高いレベルでの経験も持っている。日本人選手は非常に優れたメンタリティを持っていることが多いが、ダイキにもそれは当てはまる。彼は規律正しく、安定感と信頼性をもたらしてくれる」と期待を込めた。

ヘントは今季のリーグ戦で23試合を終えて5位につける。同じく浦和出身のMF伊藤敦樹が在籍する。