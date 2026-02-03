資産7億円の桐谷さん、保有株紹介「745円で500株買い、623円まで下げたけど」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が2日、自身のXを更新し、優待目当て買った保有株を紹介した。
【写真】気になる！桐谷さんが優待券で買った商品
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日、練馬区のかごの屋へ行ったのは、その近くのジェーソン(ディスカウントストア)へ筆ペンを買いに行くため。ジェーソンの優待は500株保有で1000円券が10枚。745円で500株買い、623円まで下げたけど優待が貰えるので心配しませんでした。今819円 最後に85円のイカ天を買ったので、61円の支払い」と報告。
投稿した写真では、優待券を使ってサインペンや消しゴムなどを購入している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
