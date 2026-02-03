「宮崎だいすきポケモン」のナッシーが、新宿みやざき館KONNEに登場。

「完熟きんかんたまたまナッシーVer.」をはじめ、ナッシーとのコラボ商品が登場します☆

宮崎県「ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE」

開催日時：2026年2月7日(土)・2月8日(日) 両日10:00開始

※新宿みやざき館KONNE 1階ショップ営業時間 10:00〜20:00

会場：新宿みやざき館KONNE （新宿駅南口前）〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内

主催：宮崎県

2026年2月7日・2月8日の2日間、宮崎県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」にて、「ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE」を開催。

「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとのコラボレーションイベントです！

ナッシーとのコラボイベントは、宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として、2023年からスタートしました。

過去3回の開催では、多くのポケモンファン・宮崎県ファンが訪れ、大盛況となっています☆

今回も「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが「新宿みやざき館KONNE」に登場。

一緒に記念撮影ができるグリーティングを行うほか、宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボした、さまざまなグッズやお土産が販売されます。

宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」は、オリジナルデザインのスタンドパックで販売。

ナッシーの進化前の姿である、たまごポケモン・タマタマをあしらったデザインに注目です！

ナッシーグリーティング（「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの撮影会）

実施予定：2026年2月7日(土)・2月8日(日)各日3回

・（第1部）11:00〜11:30

・（第2部）12:30〜13:00

・（第3部）15:30〜16:00

整理券配布：当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて各回の整理券を先着順に配布

・第1部・第2部 10:30〜予定

・第3部 15:00〜予定

※予告なく実施内容が変更・中止となる場合があります

※雨天時は中止する場合があります

「新宿みやざき館KONNE」に、「宮崎だいすきポケモン」のナッシーが登場し、撮影できるグリーティングを開催。

今回は2匹のナッシーが遊びに来てくれます☆

宮崎だいすきクイズ大会

開催時間：各日14:00〜14:30

宮崎県や宮崎県各地の特産品に関するクイズを出題。

正解者には、宮崎県産品がプレゼントされ、2匹のナッシーも会場を盛り上げます！

完熟きんかんたまたまナッシーVer.の販売

宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、ナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン・タマタマの包装デザインで登場。

完熟きんかん「たまたま」は糖度16度以上、直径2.8センチ以上の甘くて大きなきんかんで、皮ごと食べられることが特徴です☆

宮崎ガチャ

料金：1回500円（各日450回限定）

賞品一覧：

1等 宮崎牛特選サーロインステーキ150g×2枚

2等 「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品詰め合わせ

3等 宮崎県産品詰め合わせ 「ご飯のお供」セット

4等 完熟きんかん「たまたま」ナッシーVer. ×2パック

5等 「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品(新商品)詰め合わせ

6等 「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品

7等 宮崎県産品

8等 新宿みやざき館KONNE商品券500円分

※イベント当日および2026年2月15日(日)まで有効（1階アンテナショップで利用可能な税込500円分の商品券、2階のレストラン「宮崎風土くわんね」では利用不可、お釣りは出ません）

午年記念！特別賞 宮崎名物 はにわ(馬) ミニサイズ

「新宿みやざき館KONNE」前の特設屋外テントに、“ハズレなし”の宮崎ガチャが登場。

1回500円で挑戦でき、宮崎県産品やナッシーコラボ商品等が必ず当たります！

店舗内外展示等

展示内容：

1.店頭スペースでの「ナッシーバス」フォトスポット及び宮崎県内公共交通機関コラボ紹介

2.ナッシーバルーン

3.宮崎県内の『ポケふた』及び宮崎県観光情報紹介コーナー ※宮崎観光ガイドマップ（ナッシー版）配布（無くなり次第終了）

4.税込1,500円以上お買い上げいただいた方に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント（無くなり次第終了）

5.店内販売商品を1個以上お買い上げいただいた方に「ナッシー紙袋」をプレゼント（無くなり次第終了）

※各画像はイメージ

「新宿みやざき館KONNE」店舗内外に、様々な装飾と展示を2日間実施。

「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRします☆

1

店頭スペースには「ナッシーバス」フォトスポットを設置するほか、宮崎県内にある公共交通機関コラボを紹介。

2

ナッシーバルーンも設置して、賑やかに演出します。

3

宮崎観光ガイドマップ（ナッシー版）を配布し、宮崎県内の『ポケふた』や宮崎県の観光情報を紹介するコーナーも！

4

また、税込1,500円以上の購入で、「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント。

5

店内販売商品を1個以上購入すると、「ナッシー紙袋」がもらえます☆

SNS「#ナッシーリゾート新宿」キャンペーン

期間：2026年1月26日(月)〜2月8日(日)

内容：抽選で5名に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナル法被（はっぴ）をプレゼント

2026年1月26日〜2月8日まで、「X『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催記念フォロー&リポストキャンペーン」を実施。

抽選で5名に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナル法被（はっぴ）をプレゼントします！

「宮崎だいすきポケモン」のナッシーが登場し、さまざまなコラボレーションを展開。

2026年2月7日・2月8日に宮崎県のアンテナショップで開催される、ナッシーとのコラボイベント「ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE」の紹介でした☆

