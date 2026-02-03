【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】イラン外務省報道官は２日の記者会見で、米国との協議の枠組みについて「決断の段階にある。近日中に結果が出ることを期待する」と述べ、周辺国の仲介内容を精査していることを明らかにした。

両国のメディアは今週中にも協議が再開する可能性を伝えた。

米ニュースサイト・アクシオスは１日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイラン高官による核協議が今週後半にもトルコで開かれる可能性があると報じた。トルコのほか、エジプトやカタールが仲介を試みているという。

イランのファルス通信も２日、マスード・ペゼシュキアン大統領が対米協議の再開を指示したと報道。タスニム通信は、イラン側からアッバス・アラグチ外相が参加する見通しを伝えたが、詳細の詰めが残っており、最終決定ではないとしている。

両国は昨年４月以降、イランの核開発を巡って５回の高官協議を開いたが、６月に米国がイランの核施設を攻撃した後に中断した。トランプ米大統領は、昨年末から今年１月にイランで起きた反体制派の抗議デモを治安部隊が弾圧したとして、海軍艦隊を中東に派遣してイランへの圧力を強め、核合意を迫っている。

イランは圧力による交渉に応じない姿勢で、最高指導者アリ・ハメネイ師は１日、「米国が戦争を始めれば、今度は地域戦争になる」と警告した。域内各国の仲介を受け入れて緊張緩和を試みる動きもみせており、和戦両様の構えで状況を見極める方針のようだ。