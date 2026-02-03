今月（２月）6日から22日までイタリアで開催されるミラノ冬季五輪。今回、初出場となる岡山出身の若き3人の選手を紹介します。

【写真を見る】まもなくミラノ冬季五輪 初出場・岡山出身の３選手が世界に挑む「いい色のメダルを目指して頑張りたい」」

（ショートトラック 中島未莉選手・倉敷市出身）

「いい色を目指して、いい色のメダルを目指して頑張りたいと思います」

倉敷市出身でスピードスケート・ショートトラックの中島未莉選手。小学4年生から高校生まで、地元のクラブに所属し練習を重ねました。去年9月の代表選考会では、500メートル、1000メートル、1500メートルの3つの競技で優勝。スピードスケートショートトラック日本女子のエースとして、そして、岡山県勢初のショートトラックの五輪代表として、世界に挑みます。

アイスダンスに出場する吉田唄菜選手

同じく倉敷市出身でフィギュアスケート団体・アイスダンスに出場する吉田唄菜選手。7歳の時に競技を始め、中学1年生の時、アイスダンスに転向。同じアカデミーの森田真沙也選手と2023年からカップルを結成し、全日本選手権2連覇を達成しました。



（フィギュアスケート団体 吉田唄菜選手・倉敷市出身）

「少しでもアイスダンスで上の順位に食い込めるように、本当にしっかり頑張りたいなと思います」



フィギュアスケート団体は、アメリカ、カナダなど世界の強豪10チームで争われます。

スノーボード木村葵来選手「子どもたちに夢を与えられるような存在に」

男子スノーボード・ビックエアとスロープスタイルに出場するのは岡山市出身の木村葵来選手です。

（スノーボード木村葵来選手・岡山市出身）

「小さい子どもたちに夢を与えられるような存在になれたらいいなと思っています」



小学6年生の時に五輪のスノーボード競技を見た事をきっかけにビックエアとスロープスタイル競技を始めた木村選手。メダルだけでなく、競技に興味を持ってもらい、やってみたいと思ってもらえるような滑りを目指したいと意気込みます。ミラノ冬季五輪は今月6日に開幕します。