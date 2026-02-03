旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ひたすら甘い！

正解：安納芋

難易度：★★★☆☆

まるでスイーツのような甘さに感動！

安納芋は、さつまいものなかでもとりわけ個性の強い品種です。ねっとりとした食感と濃厚な甘さは、ほかの芋とはまったくの別物といっていいほどです。

原産地は鹿児島県の種子島で、戦後にスマトラ島から持ち帰られた芋が島の安納地区で根づき、長い時間をかけて土地に合うように育てられてきました。火山灰土壌と温暖な気候、潮風を含んだ土のミネラルが、独特の甘さを育てたといわれています。

一般的なさつまいもに比べても糖度が非常に高く、じっくり加熱すると、表面ににじむ蜜の部分では糖度40度を超えることもあります。

いまでは全国で栽培されるようになりましたが、安納芋の本場はやはり種子島です。

その品質が正式に認められ、2022年には「種子島安納いも」が国のGI制度に登録されました。GI制度というのは、“この地域で作られたものですよ”と国が保証するしくみです。つまり、種子島で育てられた安納芋だけが「種子島安納いも」と名のれるというお墨付きをもらったということです。

安納芋にはいくつか系統がありますが、一般的に「安納芋」として知られているものは安納紅という品種で、皮は赤みを帯びた褐色をしています。

一方で、安納こがねと呼ばれる品種は安納紅の変異種で、皮が白っぽい薄黄色をしているのが特徴です。見た目は異なりますが、どちらも中身はオレンジがかった黄色で、焼くとねっとりとした甘みが出る点は共通しています。

旬の時期は秋から冬にかけてで、収穫は9月から12月頃に行われます。

ただ、掘りたてはまだ甘さが十分ではなく、しばらく寝かせて追熟させることで本来の甘さが引き出されます。そのため、市場に多く並ぶのは10月から2月頃で、寒さが深まるほど甘みが濃くなり、焼いたときに表面ににじむ蜜の量も増えていきます。

水分が多く、一般的なさつまいもよりも粘りが強いため、加熱するとスプーンですくえるほど柔らかくなり、黄金色の果肉がとろりと溶けるような食感になります。

安納芋の魅力をもっともダイレクトに味わえるのは、なんといっても焼き芋です。低温でじっくり時間をかけて焼くと、果肉が蜜を含んだようにしっとりと仕上がります。家庭ではオーブンやトースター、炊飯器でも十分に美味しく焼けます。

蒸したりふかしたりしても甘さは引き立ちますが、焼いたときの香ばしさと濃厚な甘みは別格です。

ペーストにしてプリンやケーキ、スイートポテトに使うと、砂糖を控えても十分な甘さが感じられます。

美味しい安納芋の見分け方

まず表面の状態をよくチェックします。皮が光沢を持ち、ひび割れや大きな傷がないものを選びましょう。

また、細長いものより、ラグビーボールのような丸みのある形を選んでください。安納芋はもともとコロッとした形が特徴で、丸いものほどデンプンがしっかり蓄えられています。手に持ったときに見た目以上の「ずっしり感」があるものは、水分と糖分が詰まっている証拠です。

芽が出ていないか、芽の跡が深すぎないかも重要です。芽に栄養が取られてしまうと、せっかくの濃厚な甘みが損なわれてしまいます。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

安納芋の注目栄養素

安納芋の濃い黄色やオレンジ色の果肉には、βカロテンがたっぷり含まれています。

この成分は体の中では必要に応じてビタミンAに変わり、目や皮膚の健康を保つ働きがあることで知られています。乾燥しやすい季節には粘膜を守る役割もあり、外からの刺激に対して体を支える成分として重宝されています。

また、抗酸化作用があり、老化の元凶である活性酸素を排出するサポートをしてくれます。

食物繊維が非常に豊富であることも見逃せません。糖質の吸収を穏やかにする水溶性と、お腹の掃除を助ける不溶性の両方の繊維を備えているため、糖度が高いとはいえ、同量の砂糖を摂取するのとは体への影響が根本的に異なります。

さらに、安納芋のデンプンの中には「レジスタントスターチ（難消化性澱粉）」という、食物繊維と似た働きをする成分が含まれており、これが急激な血糖値の上昇を抑えるブレーキ役となってくれます。

なお、レジスタントスターチは加熱で一部減少しますが、冷やすことで再形成される性質もあります。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

↑上記にそのほかの「旬食材」をまとめていますので、ぜひご覧ください。

【写真クイズ】この食材の名前は？ ねっとり、甘い（7枚）