グラミー賞の司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏/Kevin Winter/Getty Images

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が2日のSNS投稿でグラミー賞をこきおろし、司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏を提訴すると脅しをかけた。

「グラミー賞は最悪だ。ほとんど見るに堪えない。ドナルド・トランプとビル・クリントンがエプスタイン・アイランドで一緒に過ごした、というノアの私に関する発言は不正確だ」。トランプ大統領は2日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルにそう投稿。クリントン氏の代弁はできないとしながらも、自身がエプスタイン・アイランドに行ったことはないと付け加えた。

トランプ大統領はさらに、ノア氏を「完全な敗者」呼ばわりし、弁護士を送り込んでノア氏を訴え、多額を請求すると書き込んでいる。

トランプ大統領がかみついたのは、ノア氏がグラミー賞授賞式で放ったこのジョークだった。

「アーティストなら誰もが欲しがるのがグラミー賞です。トランプがグリーンランドを欲しがるのと同じくらい。それは当然です。エプスタインの島がなくなってしまった今、彼にはビル・クリントンとつるむ新しい場所が必要なのです」

ジェフリー・エプスタイン元被告は性犯罪で起訴されて勾留中に死亡した米富豪。米司法省が1月30日に公開したエプスタイン関連文書の中には、トランプ大統領やクリントン元大統領に言及する内容も含まれている。

エプスタイン元被告はカリブ海に島を所有していた。トランプ、クリントン両氏とも、エプスタイン元被告が絡む不正行為への関与を否定している。