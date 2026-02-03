妻夫木聡＆吉岡里帆、ついにジャンボ兄妹5人でのご飯会を報告「楽しかった」「時間があっという間」
俳優の妻夫木聡、吉岡里帆が3日、東京・西銀座チャンスセンターで『バレンタインジャンボ宝くじ』と『バレンタインジャンボミニ』の発売記念イベントに参加した。
【写真】3億円を目の前にする妻夫木聡＆吉岡里帆
妻夫木、吉岡は、成田凌、矢本悠馬、今田美桜と共にジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹が、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
ジャンボなできごとを話すことに。妻夫木は「この間、みんなでようやく食べました」と明かし、吉岡は「言われた〜！同じ回答をしようとしていました」とにっこり。2020年から続く長期のCMシリーズで共演しているが、5人で食事は初めてだったそう。多忙を極める5人のスケジュールを合わせるのは至難の技だったが、スケジューラーを担当した妻夫木の尽力で実現したという。
食事の様子について、妻夫木は「凌と悠馬が昔から仲が良い。2人の懐かしい話を聞きながら、温かく見守る3人みたいな」と笑う。吉岡は「女子会をしている3人＋懐かしい話をしている男性2人みたいな」と明かした。吉岡は「楽しかったですね。話が尽きないって、こういうのを言うんだなと思って。話したいことが次から次へと出てくる」と満喫したそうで、妻夫木は「時間があっという間すぎた。ご飯の味もおいしかったのに、見ずに食べているぐらい」と思い返していた。
『バレンタインジャンボ宝くじ』、『バレンタインジャンボミニ』の発売は、きょう3日から3月6日まで。抽せん会は3月16日に、東京 宝くじドリーム館で行われる。
