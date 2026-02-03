万平ホテルの魅力を「物語」に詰め込んだクッキーサンド第一弾「カシス＆ブルーベリーサンド」が発売
万平ホテルは、「物語を味わうクッキーサンド」シリーズの第1弾として「カシス＆ブルーベリーサンド」を2月2日に店頭と公式オンラインで発売する。フレッシュな果実感と華やかな味わいの商品。
「カシス＆ブルーベリーサンド」は、2025年8月に発売した「くるみのビターキャラメルサンド」に続いて、ホテルの魅力を詰め込んだ「物語を味わうクッキーサンドシリーズ」として販売する。
クッキーには甘さ控えめの生地を用い、フレッシュなブルーベリージャムとカシスを合わせたクリームをたっぷりサンドした。カフェテラスの人気メニューである「ブルーベリータルト」に着想を得た、果実の華やかな香りと甘酸っぱさのバランスが楽しめる。
価格は3,000円で、数量に達し次第、一時的に提供を終了する場合がある。パッケージにはホテルの看板や猫足のバスタブ、アップルパイやロイヤルミルクティーなど、万平ホテルの象徴的なモチーフをあしらい、優雅なティータイムを演出する。
