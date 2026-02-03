日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪について取り上げた。

番組には同局系五輪スペシャルキャスターを務める「嵐」の櫻井翔がゲストで、またスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんがコメンテーターとしてスタジオ生出演した。

妹の高木美帆は２０１８、２２年の五輪２大会で夏冬通じ日本女子最多の通算７個のメダル（金２、銀４、銅１）を獲得。しかし１５００メートルで金メダルを獲得したいとこだわりを持っていることを紹介。菜那さんは「好きなんですよ、１５００メートルが。シンプルに大好きなんだと思うんですけど、長い距離の選手も短い距離の選手もここで戦う距離だからこそおもしろさがあると言っていました」と代弁した。

高木姉妹を過去に何度も取材してきた櫻井は「今年の年明けすぐに菜那さんにお会いした時に、なんかお二人の関係がちょっと変わったなと思った。以前に取材した時はチームメートであり、ライバルであり、でも姉妹みたいな雰囲気だったんですけれども、今は本当に支え合っている…シンプルに姉妹という感じ。形を変えた姉妹になっているなと思いました」と感想を口に。すると菜那さんは「今回オリンピックに６個くらい『持ってきて』と言われたものがあって、ただのアッシーだなと思って」と返答。ＭＣの山里亮太は「お姉ちゃん、使われてる！？」と指摘し、スタジオは大爆笑となっていた。