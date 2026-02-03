俳優の妻夫木聡と吉岡里帆が３日、都内で行われた「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」（３月６日まで）発売記念イベントに出席した。

２０年から「ジャンボ宝くじ」のＣＭで兄と妹を演じている２人。お互いに思っていることを川柳にして発表する際、妻夫木は「お兄ちゃん 慕われ歓喜も チョコはなし」と回答。吉岡からバレンタインのチョコレートをもらったことがないと明かし「僕たちの歴史は長いですよ。きょうだい役なので本命はありませんが、義理もないのか、と。バレンタインジャンボって最大のアシストですよ」と笑いながらなげいた。

一方の吉岡は「痛いところつかれました。うわ〜やっちゃったな〜」と苦笑い。続けて、「お仕事でもらうチョコレートも多そうだし、今さら私が用意するのも、ご迷惑かなって思っていました。荷物増やしちゃいそうで。事務所さんに郵送しようかな」と話すと、すかさず妻夫木が「せめて直接渡して。絶縁状みたい」とツッコみ、会場の笑いを誘った。

ＣＭでの共演は、６年目に突入。チョコレートを巡ってすれ違いがあった２人だが、共演を重ねて互いに尊敬しあっている様子だ。妻夫木が吉岡に「場の空気をめちゃくちゃ読む。いろんな人を見てくれている」と伝えれば、吉岡も「人としてエールや悩み相談に乗ってくれる。こんなに向き合ってくれる先輩っているんだと思っています」と感謝した。

「バレンタインジャンボ宝くじ」は、１等賞金が２億円、１等の前後賞が各５０００万円。前年と比較して、１億円以上の当せん本数が２倍、５万円の当せん本数は７倍となっている。「バレンタインジャンボミニ」は１等・前後賞合わせて３０００万円。