【BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE】 営業時間：9時～17時30分 住所：静岡県静岡市葵区長沼500-15 入場料： 大人（13歳以上） 2,860円 小人 1,100円 未就学児 無料

静岡県静岡市にある施設「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE（以下、BHCPDII MUSEUM）」の「2026年5月入場分チケット」の抽選受付が開始された。抽選受付の締切は2月28日23時59分まで。なお、抽選申込・購入にはプレミアムバンダイ会員登録（無料）が必要となる。

「BHCPDII MUSEUM」は「魅せる工場」をテーマにしたBANDAI SPIRITSの新たな生産工場。新工場にはMUSEUMも併設されており、限定グッズも販売される。

施設は完全予約制となっている。チケットの抽選受付申込や詳細に関しては特設ページにて確認してほしい。

