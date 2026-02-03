親の赴任先のパナマで生まれ、幼少期をパナマとブラジルで過ごした俵公二郎さん。英語・スペイン語を自在に操る弁護士だ。

相談に訪れる依頼者の約9割は、外国籍または外国にルーツを持つ人たち。移民の在留資格をサポートしたい──。そんな思いが、俵さんを弁護士の道へと向かわせた原点だ。

「法律を含め、日本の社会制度は外国の人たちにとって非常に複雑です。制度を理解してもらい、解決に向けて伴走することが大事だと思っています」

そう語る俵さんは、在留資格や労働、家族問題を抱える人たちに寄り添い続けている。（取材・文／塚田恭子）

●「会社に入って一生を終える将来像を受け入れられなかった」

俵さんが日本に戻ってきたのは、小学校6年生のときだった。

「おそらくカルチャーギャップはあったと思いますが、パナマでもブラジルでも日本人学校に通っていたので、とくに違和感はなくて。

帰国したときに印象に残っているのは『聞こえてくる言葉が日本語だな』ということくらいです」

日本の中学・高校を経て、国際基督教大学に進学。開発学を学んだ俵さんは、大学卒業の日に弁護士になる決意を固めたという。

「就職活動もしましたが、何か違う、これでいいのかという気持ちがあって、（就職に）踏みきれなかったんです。会社に入り、そこで一生を終える将来像を受け入れられなかったのだと思います」

弁護士を志した直接のきっかけは、大学時代のアルバイト先での出来事だった。

「南米出身の超過滞在の方がいたのですが、アルバイト先の常連のある弁護士さんが、その人が在留特別許可を得るための手続きを代理したんです。それがとてもかっこよくて。自分も同じことができたらと思いました」

●退路を断ち、専業受験生として司法試験に挑む

こうして司法試験合格を目指し、図書館に籠る「専業受験生」の日々が始まった。

「就職しない選択をした時点で、計画性がないわけですが、世間知らずだったので仕方ないですよね。どうすれば合格できるのか、仲間と勉強方法を模索していました」

予備校の講座も受けてはいたが、自習中心で十分だと考えていたという。

「でも、全然十分じゃなかったですね」

退路を断つ決断には、大きなプレッシャーもあったはずだ。それでも初志を貫けた理由を俵さんはこう振り返る。

「初めて会った弁護士さんに『君はいい弁護士になれる』と言われたんです。それで諦めきれなくて。司法試験に合格したときは、やっと終わった、という気持ちでした」

●離婚や労働問題は「在留資格」と切り離せない

弁護士になって6年。俵さんのもとに寄せられる相談の多くは、労働問題と離婚をめぐるものだ。

「外国の方の場合、離婚や退職をすると、配偶者としての立場に基づく在留資格や、仕事に基づく在留資格を維持できなくなることがあります。在留資格は、これらの問題とセットになっています」

俵さんはこの点を丁寧に説明することを心がけている。

「そこをきちんと伝えると、とても感謝されます」

在留資格に加え、社会保障や税金についても説明をするという。

「たとえば未払い賃金が一括で支払われる場合、源泉徴収で税金が引かれ、思ったより手元に残らないことがあるので、還付の制度があることも説明します」

税金や社会保障は、税理士、社会福祉士や社会保険労務士などの専門分野だが、基礎的な情報を伝えると、相談者には喜ばれる。俵さんは、他士業から学びながら知識を広げているという。

「通訳を介さず、直接話を聞き、プラスアルファでアドバイスできること。理解してもらえるまで、繰り返し説明すること。それが自分の強みだと思っています」

●「この人を日本から追い出してはいけない」と思ってもらうために

外国ルーツの人の案件を増やしたいと事務所を移籍して1年。相談は多く、需要に対して担い手が圧倒的に足りていないことを実感している。

「今の事務所には、関係機関からの相談が非常に多いです。他士業者の方から『自分たちでは対応できないけれど、東京パブリック法律事務所さんなら』と言われることもあります」

日々、さまざまな国や背景を持つ人の相談を受ける中には、かつて弁護士を志すきっかけとなった「在留資格のない人」の案件もある。

「今、在留特別許可を取るのは本当に大変です。まずは当事者の話を丁寧に聞き、『この人を日本から追い出してはいけない』と裁判官に思ってもらえるよう、資料を集めて提出します」

●「今度は自分が、同じような人を受け入れる番」

言葉の壁や制度の複雑さだけでなく、在留資格を維持できるかという心配。外国の人たちは、日本人以上に多くの不安を抱えているが、道を踏み外しそうになっている人の案件ほど手伝いたいと俵さんは語る。

「道を踏み外してしまったり、道を踏み外してそうになっている方の支援のほうが、自分の性に合っている気がします。

私自身、人付き合いに悩んだ時期があり、振り返ると、周囲に迷惑をかけたこともありました。ただ、そんな自分を受け入れてくれた人たちもいたので、今度は自分が、同じような人を受け入れる番ではないか、と」

クリスチャンである俵さんはこう続ける。

「神様に与えられた身体を使って、自分にできることをやる。そうすれば、結果は後からついてくると思っています」

●外国ルーツの人のための弁護士は、まだまだ足りない

弁護士になってよかったことは何ですかと尋ねると、「よい同僚と働けていること」「勉強を続けられること」という答えが返ってきた。

「趣味は語学の勉強です。仕事で主に使うのは英語やスペイン語ですが、多少の中国語（普通語）やタガログ語などでコミュニケーションが取れると、相談者の方に安心していただけることが多いです。そういうことも語学を学ぶモチベーションにもなっています」

法律だけでなく、言語、税金、社会制度──。学ぶことは尽きない。

「外国ルーツの人のための弁護士は、まだまだ足りていません。一緒に仕事ができる仲間が増えたらうれしいですね」

【プロフィール】たわら・こうじろう／1985年パナマ共和国生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。中央大学法科大学院卒業。2020年弁護士登録。現在、東京パブリック法律事務所に在籍。日本司法支援センター本部国際室、東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会などに所属。