１日、Ｇ５４号列車内で「サイレント車両」の周知活動を行う乗務員。（合肥＝新華社記者／杜宇）

【新華社合肥2月3日】中国の高速鉄道は1日から、車内の静粛性を重視した「サイレント車両」を大幅に拡大した。寝台列車を除く準高速のD系や最速クラスに当たるG系にも導入され、対象列車は全国で8千本を超える。

１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両で休む乗客。（合肥＝新華社記者／杜宇）

１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両。（合肥＝新華社記者／杜宇）

１日、Ｇ１３７３号列車内にサイレント車両の案内表示を取り付ける車掌。（上海＝新華社記者／王翔）

１日、Ｇ１２号列車でサイレント車両のプレートを掲げる乗務員。（上海＝新華社記者／王翔）

１日、Ｇ１２号列車のサイレント車両。（上海＝新華社記者／王翔）

１日、Ｇ１２号列車でサイレント車両の表示を整える車掌。（上海＝新華社記者／王翔）

１日、Ｄ７８１３号列車のサイレント車両。（ハルビン＝新華社配信／原勇）

１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両で過ごす乗客。（合肥＝新華社記者／杜宇）

１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両内で休む乗客。（合肥＝新華社記者／杜宇）