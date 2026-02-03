アンリ・シャルパンティエ×イカリソース。本気の大阪土産が誕生

大阪らしさと日本人の繊細な技を詰め込んだ、新しいショコラ土産が誕生しました。アンリ・シャルパンティエから登場する「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」は、カカオづくりから焼き上げまでを日本人ショコラチームが手掛けた渾身の一品。大阪の食文化を象徴する素材との掛け合わせで、旅の記憶に残る味わいを届けます。

日本人ショコラチームの挑戦

「大阪カカオ」は、日本人の味覚に合うショコラを追求するため、カカオ生産から加工、焼成までを一貫して日本人の手で仕上げたプロジェクト。

大阪出身の岡野氏が率いるウガンダのカカオ農園「FarmofAfrica」で育まれた良質なカカオを、大阪カカオアトリエの技術でチョコレートへ昇華。

2026年のショコラシーズンに向けて結成された日本人ショコラチームの情熱が結実しました。

TOMORROW X TOGETHERとパブロがコラボ♪大阪土産にしたい限定スイーツ

大阪らしさ際立つ2つの味わい

展開されるのは〈ソース・ドゥ・フリュイ〉と〈バニラ〉の2種類。

〈ソース・ドゥ・フリュイ〉は、ウガンダ産カカオの繊細な香りに、関西を代表するイカリソースをアクセントとしてプラス。

カカオとソースの意外性あるマリアージュを、世界No.1(※)シェフ駒居崇宏が大阪限定フィナンシェに仕上げました。

〈バニラ〉は、同じく岡野氏が手掛けた香り高いウガンダ産バニラを使用し、上質な甘さとカカオの余韻を楽しめる一品です。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会日本チーム団長

大阪限定で味わう特別な一箱

どちらの商品も大阪限定販売。新大阪駅構内での先行販売に加え、大阪府下のアンリ・シャルパンティエ店舗で順次展開されます。

洗練された味わいは、大阪土産としてはもちろん、ショコラ好きへのギフトにも最適。

特集ページでは、日本人ショコラチームの背景や想いも紹介されており、味わう前から物語に浸れるのも魅力です。

大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈ソース・ドゥ・フリュイ〉10個



価格：1,296円（税込）

大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈バニラ〉10個



価格：1,296円（税込）

発売日：2026年2月2日PLUSTAGift新大阪幹線南改札内

2026年3月1日大阪府下の店舗（一部店舗を除く）

大阪の記憶を持ち帰るショコラ

土地の魅力と職人技が重なり合い生まれた「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」。一口ごとに広がる奥行きある味わいは、大阪で過ごした時間をそっと思い出させてくれます。

旅の締めくくりにも、誰かへの想いを託す贈り物にも♡新しい大阪土産として、ぜひ手に取ってみてください。