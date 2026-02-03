妻夫木聡＆吉岡里帆、3億円に見慣れすぎて激薄リアクション 今回は積み方に注目「タワー状は珍しい」
俳優の妻夫木聡、吉岡里帆が3日、東京・西銀座チャンスセンターで『バレンタインジャンボ宝くじ』と『バレンタインジャンボミニ』の発売記念イベントに参加した。
【写真】3億円をアンベールする妻夫木聡＆吉岡里帆
イベントでは、3億円のアンベールを実施。『年末ジャンボ』や『グリーンジャンボ』などで何度もアンベールし、10億円も見慣れてしまった2人は激薄のリアクションに。妻夫木は「タワー状は珍しいですね。新鮮」と3億円ではなく、3億円の積み方に注目していた。
妻夫木、吉岡は、成田凌、矢本悠馬、今田美桜と共にジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹が、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
『バレンタインジャンボ宝くじ』、『バレンタインジャンボミニ』の発売は、きょう3日から3月6日まで。抽せん会は3月16日に、東京 宝くじドリーム館で行われる。
