¡¡3Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á155±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ58Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á155±ß46¡Á47Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï10Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á183±ß50¡Á59Á¬¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥×¥é¥¤´ÉÍý¶¨²ñ¡ÊISM¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿1·î¤ÎÀ½Â¤¶ÈÁí¹ç·Ê¶·»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Î·øÄ´¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤·¡¢¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±ß°Â°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£