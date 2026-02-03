担い手不足で耕地面積は３０年間で４割減、１３万ヘクタールも不足…九州・山口・沖縄で

九州経済調査協会は、２０２６年版九州経済白書を発表した。

「食の安定供給に向けた農業の基盤強化」がテーマで、有事に食料をすべて国内生産でまかなう場合に必要な耕地について、５０年には九州・山口・沖縄で１３万ヘクタール不足すると指摘した。担い手不足による耕地の減少が主因で、企業の参入促進や、教育機関での農業必修化といった全国に先駆けた取り組みの検討を提言した。

食料確保に最低限必要な耕地面積として、田畑など全国すべての耕地をコメなどよりカロリーが高いイモ類の生産に切り替えるケースで試算した。２０年の九州・山口・沖縄の耕地は５６万ヘクタールで、現状は必要な面積を満たすが、減少のペースが変わらなければ５０年に３３万ヘクタールと４割減り、人口減少を加味しても１３万ヘクタール不足する。

解決策としては、減少が続く家族経営の農家に代わり、法人の参入促進を挙げた。ただ、耕地確保のハードルが高いことから、貸し手となる農家など土地所有者への税優遇や補助金の拡大といった政策を主張した。長期的観点で農業に関心を持つ人材を増やすため、高校や大学などでの農業必修化の検討も訴えた。副業奨励やアプリ仲介を使った短期バイトによる就農機会の提供など、専業以外の多様な人材活用も重要とする。

九経調の能本美穂調査研究部次長は「文化や風習、代々受け継いだ土地への思いなどで辛うじて耕地は守られているが、この先１０年で限界に近づく。基盤確保には、大胆な取り組みが必要」と主張している。