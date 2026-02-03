妻夫木聡、吉岡里帆からチョコもらえず嘆く ゲームの賞品で済まされ「これで渡したことにはならない！」
俳優の妻夫木聡、吉岡里帆が3日、東京・西銀座チャンスセンターで『バレンタインジャンボ宝くじ』と『バレンタインジャンボミニ』の発売記念イベントに参加した。
【写真】3億円を目の前にする妻夫木聡＆吉岡里帆
妻夫木、吉岡は、成田凌、矢本悠馬、今田美桜と共にジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹が、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
イベントでは、バレンタインにちなんだトークを展開。そこで妻夫木は吉岡＆今田からバレンタインにチョコをもらったことがないことを暴露した。2020年から続く長期のCMシリーズで共演しており、「僕たちの歴史は結構長いよ！」と妻夫木は嘆く。吉岡は「何回か考えたんですけど、今さら渡すのが小っ恥ずかしくて」と弁明していた。
そんな中、ゲームが行われて妻夫木が吉岡に勝利。賞品の“くじ券型チョコレート”は妻夫木がゲットした。吉岡から渡されるとことになり「今年のバレンタインです」と一言を添えた。妻夫木は「おいおいおい！あやかっているんじゃないよ！これで渡したことにはならない！」とツッコミを入れて会場は笑いに包まれていた。
『バレンタインジャンボ宝くじ』、『バレンタインジャンボミニ』の発売は、きょう3日から3月6日まで。抽せん会は3月16日に、東京 宝くじドリーム館で行われる。
