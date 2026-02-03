¤Ê¤¼Ë¡ÄêÄÌ²ß¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡ÄÉÙÍµÁØ¤¬¡È¤¢¤¨¤Æ¡É°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡ÚÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²òÀâ¡Û
ºòº£¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤òµá¤á¤Æ»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ñ»º¿ô²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡¢À¤¸Å¸ý½Ó²ð»á¤ÎÃø½ñ¡ØÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¡£°Å¹æ»ñ»º¤¬ÉÙÍµÁØ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÍýÍ³
ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤â¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÈ©´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò°Å¹æ»ñ»º¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¡×¤Ç¤¹¡£²¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬»¶¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÀè¿Ê½ô¹ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëË¡ÄêÄÌ²ß¤ÎÊø²õ¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¤Ï±ß¤äÊÆ¥É¥ë¡¢¥æ¡¼¥í¤Ê¤ÉÀè¿Ê½ô¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖË¡ÄêÄÌ²ß¡×·ú¤Æ¤Î»ñ»º¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÀè¿Ê½ô¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ê¡¢ºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉÙÍµÁØ¤Ï¿ÓÂç¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì²Á³Ê¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¤Ï¶â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¡ÄêÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤·¤â¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤È¤ÏËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿³Û¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Ê¤éËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤âÊÝÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÅê»ñ¹ÔÆ°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¡©
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Å¹æ»ñ»º¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶Åê»ñ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Å¹æ»ñ»º¤Î»þ²ÁÁí³Û¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡§301Ãû±ß¡Ê61.4¡ó¡Ë
¡¦¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡§46Ãû±ß¡Ê9.3¡ó¡Ë
¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡§21Ãû±ß¡Ê4.2¡ó¡Ë
¡¦BNB¡§13Ãû±ß¡Ê2.6¡ó¡Ë
¡¦¥½¥é¥Ê¡§13Ãû±ß¡Ê2.6¡ó¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§96Ãû±ß¡Ê19.9¡ó¡Ë
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ï2025Ç¯5°µ15Æü»þÅÀ¤Î³Æ°Å¹æ»ñ»º¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊMINKABU¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÃø¼ÔºîÀ®¡Ë
°Å¹æ»ñ»º¤â³ô¼°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö»þ²ÁÁí³Û¤ËÈæÎã¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â»þ²ÁÁí³Û¤¬Âç¤¤¤°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¤Î»þ²ÁÁí³ÛÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï61¡ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³ô¼°¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿TOP5¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³ÛÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Î³ä¹ç¤Ï2³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Î¹½À®¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»þ²ÁÁí³ÛTOP5¤Þ¤Ç¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð°Å¹æ»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¼þ¤ê¤À¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó7³ä¡¢»Ä¤ê¤ÎTOP5°Å¹æ»ñ»º¤Ë3³äÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñÊýË¡
°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆüËÜ¤Î¶âÍ»Ä£¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Ë¸ýºÂ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÅÐÏ¿¤Î³¤³°¤Î¼è°ú½ê¤Ê¤É¤Ç¤â°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è°ú½ê¤ÎÇËÃ¾»þ¤Ë»ñ»º¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êº£¸å¡¢ÀÇÀ©Åª¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»Ä£¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¼è°ú½ê¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ýºÂ¤Ï¸Ä¿Í¤âË¡¿Í¤âWeb¤«¤é´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£É¬Í×½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿½¹þ¤ß¤«¤é1½µ°ÊÆâ¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ýºÂ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¶ä¹Ô¤«¤é»ñ¶â¤òÆþ¶â¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¤òÁª¤ó¤ÇÇãÉÕ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ´°Î»¤Ç¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñ¤ÎÃí°ÕÅÀ
°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï5¡ó¤Þ¤Ç
°Å¹æ»ñ»º¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»ñ»º¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È³ô¼°¤äºÄ·ô¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤Î¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÆÌò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÍ³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â5¡ó¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ÃÍÆ°¤¤Î·ã¤·¤µ
°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃÍÆ°¤¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Åê»ñ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÌÂ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬»¶¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁê¾ì´Ñ¤ò¶´¤Þ¤º¤ËÅê»ñ¶â³Û¤È´ü´Ö¤ò·è¤á¤Æµ¡³£Åª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åê»ñ¶â³Û1200Ëü±ß¤Ê¤éËè·î·îËö¤Ë100Ëü±ß¤º¤Ä1Ç¯´Ö¹ØÆþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡³£Åª¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¼è°ú½ê¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ÀÇ¶â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
2025Ç¯5·î¸½ºß¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ï¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤É¤Á¤é¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤â¡¢ÀÇ¶â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤ÎÍø±×¤¬¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»¨½êÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È°Å¹æ»ñ»º¤ÎÍø±×¤òÂ¾¤ÎµëÎÁ¤Ê¤É¤È¹ç»»¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Â»¼º¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏµëÎÁ¤È¹ç»»¤·¤ÆÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°Å¹æ»ñ»º¤ÎÂ»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍø±×¤ÈÄÌ»»¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»¨Â»¼º¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤ÎÍø±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨¤ÏÌó20¡ó¤Ç¡¢Â»¼º¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤âÂ¾¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÎÍø±×¤È¹¤¯ÄÌ»»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¸Ä¿Í¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀÇ¶â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÉÔÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¤òË¡¿Í¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·è»»´üËö»þÅÀ¤Ç¡Ö»þ²ÁÉ¾²Á¡×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É¾²Á³Û¤¬¹ØÆþ»þ¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´Þ¤ß±×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍø±×¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´Þ¤ßÂ»¤¬Â»¼º¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡¿Í¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÍø±×¤äÂ»¼º¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°Å¹æ»ñ»ºÆÃÍ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÀÇ¶â¾å¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¸Å¸ý½Ó²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò