＜ドタキャンの代打＞急なランチの誘いに違和感…ひょっとして埋め合わせに使われてるの？
長く付き合ってきた友人だからこそ、「あれ？」と感じる瞬間は心に残るのではないでしょうか。今回の投稿は、突然のランチの誘いをきっかけに、友情の距離感について考えさせられた出来事でした。相手には悪気はないのに、自分が気にしすぎているだけなのか……。10年以上の関係だからこそ迷いが生まれたようです。
『いきなり友だちから電話あり、「急だけど明日は仕事？」と。休みだけれどとっさに「仕事だ」と言ってしまった。友だちは、もともと他の友だちと約束していたものの、「子どもが体調を崩したから」とキャンセルされたと言っていた』
誰でもいいから誘った？代打扱いはイヤ
まず寄せられたのは、代打のような誘い方は気分が良くないという声でした。
『代打扱いした上に、愚痴まで聞かされるのはイヤだな。ひとりで行けばいいのにと思う』
『誰でもいいから一緒に行ける人を探している感じがする。そういう誘い方なら行きたくない』
『私の友だちにもいる。とりあえず何人かに声をかけて、行ける人と行くタイプ。私は予定があると言って断っている』
「暇になったから誰か捕まえよう」というスタンスが透けて見えると、誘われた側は大切にされていないように感じてしまうのではないでしょうか。長い付き合いであっても、その点は引っかかるという意見が目立ちました。
実はもっと特別な事情が？
一方で、何か理由があったと想像する声もありました。
『行き先がなかなか予約が取れない有名店だったのでは？』
『もしかして勧誘の話とかではなくて？ 副業をはじめたけれど、なかなか結果が出なくて焦っているとか』
『ドタキャンされたことを愚痴りたかったとか？』
また、体調不良を理由にキャンセルした相手に対する不信感を語るママもいました。
『高校生や成人した子どもの体調不良を理由にドタキャンする人を知っている。気分にムラがある人。正直、本当かなと思ったことがある』
こうした内容を聞いてほしかったのかもしれません。ただし、インフルエンザなどが流行する時期に、家族の体調不良を軽く扱う友人の姿勢に、疑問をもつ声も見られました。家族が体調不良の人にムリやり出てきてもらい、ランチするのは少し自分勝手なのではないでしょうか。友人にうつしてしまうことを考えて、相手がキャンセルした可能性だってあります。
急なお誘い、仲良しならするかも
そこまでおかしくはないという意見も一定数ありました。
『前日にLINEで声をかけることはある。翌日のことだから、仲良しなら電話するかも』
『予定がなくなったから、別の友だちとランチするのは普通だと思う』
『私は過去にそういう感じでライブに誘われたことがある。「今週末、お金はいらないから一緒に行って」と言われたから仕方なくついて行った。キャンセル料が掛かるとか、ひとりで行きたくないとか、理由はいろいろある』
急な誘いそのものよりも、「どう伝えるか」「どんな態度か」が問題ではないか、という見方もありました。
キャンセルされて不機嫌になるのはおかしい
とはいえ、ママたちが違和感を覚えたのは、投稿者さんの友だちの“怒り”でした。
『仕方ない理由でキャンセルされているのに、怒って愚痴るのは意味がわからない』
『インフルエンザが流行っている時期に、「中学生なのだからひとりで留守番できるよね？」なんて言う人とランチしたくない』
自分の予定が崩れたことへの不満を、他人にぶつける姿勢に距離を置きたくなるという声が目立ちました。急に誘った相手である投稿者さんにはむしろ、気持ちよく接してほしいものです。
誘うにしてもキャンセルされた話はしないほうがいい
誘い方について、こんな本音も寄せられています。
『「スケジュールが空いたから」は正直に言われると、自分が二番手、三番手扱いされているみたいでいい気分ではないよね。先約していた友だちにキャンセルされた話はせずに、さりげなく誘ってくれるほうが嬉しい』
こっちがダメだからあなたを、では、誘われたほうは少しイヤな気持ちになるかもしれません。同じ「誘い」でも、言い方ひとつで受け取る印象は大きく変わります。相手への配慮があるかどうかが、気持ちのわかれ目になりそうです。
もう大人なんだから、ひとりを楽しめばいいのに
最後にあったのは、ひとりで過ごす選択もあるという意見でした。予定がなくなったからといって、必死に誰かを探す必要はないのでしょう。
『たまに「誰かと一緒じゃなきゃ恥ずかしい」って思考回路の人がいるよね。女子中学生が誰かとトイレに行こうと誘っているみたいで、いい大人だと思うと恥ずかしいわ』
大人になれば、予定が変わることもあります。そのたびに誰かにしがみつくのではなく、ひとりの時間を楽しむ余裕も大切なのかもしれません。急な誘い自体が悪いわけではありません。ただ、その理由や態度によって、相手の心に残る印象は大きく変わるのではないでしょうか。
投稿者さんも長い付き合いの友だちだからこそ、違和感を覚えたのかもしれません。キャンセルした人の埋め合わせで呼ばれると悲しくなる人もいるのではないでしょうか。そんなときはムリに相手に合わせず、自分の気持ちを優先してもよいのでしょう。人間関係は「続けること」よりも、「心地よく続けられること」が大切なのかもしれませんね。