東大卒エリート官僚が進言する「定年前」の生き方…攻め続けてきた人ほど実感できない、人生後半で絶対に踏んではいけない地雷

定年直前の数年間は、人生で最も慎重さが求められる時期。病気、家庭、金銭――ひとつの判断ミスが、これまで積み上げてきた計画を一気に崩しかねない。40代までの挑戦を否定することなく、定年前後の50～60代は「大過なく」「無難に」生き切ること。その切り替えこそが、後悔しない定年後の人生につながると言われている。



新刊『定年５年前からの「やってはいけない」』より一部抜粋・再構成してお届けする。

「大過なく」の大切さがわかるのは定年間際から

40代までは「攻めの姿勢」がいい。起業などのチャレンジもおすすめです。ただし、定年5年前は「大過なく」もしくは「無難」にシフトしてください。それはなぜか？



40代の頃、40代向けの本の取材で、私の親戚の中で出世頭と言われていたD氏に後進へのアドバイスを求めたところ、即座に返ってきたのが「大過なく」の一言でした。



どんな話が聞けるのか、ノートを広げてメモを取る準備万端だった私は、その意外な言葉に拍子抜けしてしまい、思わず「え？」と聞き返しました。



「無難」よりはややポジティブなニュアンスを感じ取ったものの、あまりに「守りの姿勢」ではないかと感じたからです。



親戚なので、身内の私に「あまり無理はするなよ」と言ってくれたのかもしませんが、もっと攻めたアドバイスが聞けると思っていたので、少々がっかりしました。



D氏は東大法学部を卒業後、エリート官僚として主要ポストを歴任し、天下りして最後は独立行政法人の理事長の職に就いていました。その理事長室で取材していた時のことです。



発言の真意をよくよく聞いてみると、D氏と同期で某省庁へ入省した20数人は、メンタルの問題、重病、不倫、コンプライアンス違反などでひとり、またひとりと離職し、最後まで仕事を全うできたのは、たった4人だったそうです。

ただ、「大過なく」のエピソードは、40代向けの本のコンセプトとは真逆に近い内容だったので、そのときは載せませんでした。



しかし、私自身も還暦を過ぎ、定年をテーマにした本書を執筆するにあたって、「大過なく」の意味の本質がようやく理解できるようになりました。



私の大学時代のクラスメイトを見渡してみると、この年齢まで「大過なく」過ごせた人がいかに希少かを思い知らされます。



卒業から40年近く経ち、今でも付き合いのある10人前後を思い浮かべても、D氏が言ったようなメンタルの問題、重病、不倫、コンプライアンス違反などで苦しんだ過去が散見されます。まるで予言のようにぴったり当てはまっているのです。



糖尿病、脳梗塞を患ったクラスメイトはそれぞれ55歳で早期定年しました。



うつ病、不倫、パートナーの事故死や自殺を経験した友人もいます。

退職金は金銭感覚を麻痺させる

実は、「大過なく」定年までの人生を送れるビジネスパーソンはかなりの少数派と言えるでしょう。人生のあちこちには様々な地雷があり、まずはその地雷を踏まず、回避することがもっとも大事だと今は実感しています。



ましてや定年前後となれば、ひとつの「過ちや「難」によって、予定していた計画が水の泡になるどころか、やり直しがきかず、取り返しのつかない最悪の事態に追い込まれる可能性も十分にあります。



自分、配偶者・パートナーの病気や死だけではありません。定年離婚もそうですし、退職金のほとんどを投資や起業、新規開店で溶かしてしまうケースもよく聞きます。



もちろん、長年の夢だった起業や開店に退職金を費やすことを否定はしませんが、うまくいかなかったとしても「小過」程度、最悪でも「中過」で抑え、再起を果たせる力を残しておく計画にしたいものです。



日常では数百円、数千円さえ節約するのに、退職金となると普段なかなか目にしないケタの額のため、金銭感覚が麻痺しがちです。それが2000万円台、3000万円台となれば、逆に「1000万円くらいはいいか」とリミッターのはずれた決断をしやすくなります。

その皮算用が大きくずれ、焦ったり落胆した時こそ冷静な判断ができなくなるので、最初の計画段階で範囲を決め、その範囲内で投資したり、業績がふるわなかった際の対処策を準備しておきたいものです。



私はこれまで一貫して、40代までの若手に起業や開店などのチャレンジをすすめてきましたが、定年が射程圏内に入った世代には、あえておすすめしません。チャレンジするにしても、「大過なく」にできる範囲をしっかり見極めるべきです



定年5年前になったら、定年後の計画も生活も「大過なく」にできることを大原則にしましょう。



文／大塚寿

『定年５年前からの「やってはいけない」』（PHP研究所）

大塚 寿

2026年2月2日

1,210円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4569860459

会社に与えられるまま将来に繋がらない仕事は避けよ！ 定年後は月50万円を目指せ！ 50代の悩みを吹き飛ばす一発逆転の働き方。