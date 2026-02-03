JR東日本新潟支社は3日、在来線の運転状況について発表しました。

※3日午前9時50分発表

大雪に伴う除雪作業のため、特急しらゆきや信越線、上越線、羽越線、越後線、只見線、飯山線において、運休や運転取り止めが発生しています。



各線区の詳細な運転状況および運転再開予定の列車は以下の通りです。



特急しらゆき 運休

信越線内での大雪に伴う除雪作業のため、以下の列車は運休します。

【上り】

・しらゆき2号 新潟駅(7:35発)~ 新井駅行き 全区間運休

・しらゆき4号 新潟駅(10:23発)~ 上越妙高駅行き 全区間運休

・しらゆき6号 新潟駅(13:05発)~ 上越妙高駅行き 全区間運休

【下り】

・しらゆき1号 新井駅 (10:23発)~ 新潟駅行き 全区間運休

・しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)~ 新潟駅行き 全区間運休





信越線| 柏崎駅~長岡駅 |大雪に伴う除雪作業のため、始発から14時30分頃まで上下線で運転を取り止めます。| 長岡駅~東三条駅 |大雪に伴う除雪作業のため、始発から12時頃まで、上下線で運転を取り止めます。長岡駅~東三条駅間は、以下の列車から運転を再開する予定です。【上り】普通列車 新潟駅 (12:08発) 長岡駅行き【下り】普通列車 長岡駅 (12:40発) 新潟駅行き上越線| 水上駅~越後湯沢駅 |大雪に伴う除雪作業のため、始発から18時頃まで、上下線で運転を取り止めます。| 越後湯沢駅~小出駅 |大雪に伴う除雪作業のため、始発から12時頃まで、上下線で運転を取り止めます。※北越急行線の列車を含みます。| 小出駅~長岡駅 |大雪に伴う除雪作業のため、始発から15時頃まで、上下線で運転を取り止めます。

羽越線

| 余目駅~酒田駅 |

陸羽西線内での大雪の影響により、始発から終日、陸羽西線直通の上下線の列車が運休します。



越後線

| 柏崎駅~吉田駅 |

大雪に伴う除雪作業のため、始発から15時30分頃まで、上下線で運転を取り止めます。 |



以下の列車から運転を再開する予定です。



○柏崎駅~吉田駅

【上り】

普通列車 吉田駅(15:42発) 柏崎駅行き

【下り】

普通列車 柏崎駅(15:27発) 吉田駅行き



只見線

| 会津坂下駅~小出駅 |

大雪に伴う除雪作業のため、始発から終日、上下線で運転を取り止めます。 |



飯山線

| 森宮野原駅~十日町駅 |

大雪に伴う除雪作業のため、始発から16時頃まで、上下線で運転を取り止めます。

| 十日町駅~越後川口駅 |

大雪に伴う除雪作業のため、始発から17時頃まで、上下線で運転を取り止めます。



以下の列車から運転を再開する予定です。

○森宮野原駅~十日町駅

【上り】

普通列車 十日町駅(16:14発) 長野駅行き

【下り】

普通列車 長野駅 (15:04発) 越後川口駅行き

○十日町駅~越後川口駅

【上り】

普通列車 越後川口駅(17:08発) 戸狩野沢温泉駅行き

【下り】

普通列車 長野駅 (15:04発) 越後川口駅行き