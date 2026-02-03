気象台は、午前10時10分に、なだれ注意報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。

富山県では、5日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■富山市

□なだれ注意報【発表】

5日にかけて注意



■高岡市

□なだれ注意報【発表】

5日にかけて注意



■魚津市

□なだれ注意報【発表】

5日にかけて注意





■氷見市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■滑川市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■黒部市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■砺波市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■小矢部市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■南砺市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■上市町□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■立山町□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■入善町□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■朝日町□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意