吉岡里帆、バレンタインチョコを郵送プラン 妻夫木聡がツッコミ「手渡せよ！」
俳優の妻夫木聡、吉岡里帆が3日、東京・西銀座チャンスセンターで『バレンタインジャンボ宝くじ』と『バレンタインジャンボミニ』の発売記念イベントに参加した。
【写真】3億円を目の前にする妻夫木聡＆吉岡里帆
妻夫木、吉岡は、成田凌、矢本悠馬、今田美桜と共にジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹が、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
イベントでは、バレンタインにちなんだトークを展開。そこで妻夫木は吉岡＆今田からバレンタインにチョコをもらったことがないことを暴露した。吉岡は「何回か考えたんですけど、今さら渡すのが小っ恥ずかしくて」と弁明した。「兄妹だから本命はないですよ」と理解はしつつも「義理もないのか！『バレンタインジャンボ』のイベントなんて最大のアシストだよ！」とプチクレーム。妻夫木は、済ました顔の男性でも、どれだけチョコを楽しみにしているのかを熱弁する。吉岡は「やっちゃった〜！失敗しました。気を使いすぎました。たぶん現場とかでも、たくさんもらわれるじゃないですか。ご迷惑かなと思っちゃうんですよ」と反省。「事務所さんに郵送しようかな」と吉岡は話すと、妻夫木は「手渡せよ！それは義理でもない（笑）」と苦笑いを浮かべていた。
『バレンタインジャンボ宝くじ』、『バレンタインジャンボミニ』の発売は、きょう3日から3月6日まで。抽せん会は3月16日に、東京 宝くじドリーム館で行われる。
