『再会〜Silent Truth〜』第4話 新証拠が発見され警察が“ある人物”への任意同行に踏み切る
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が3日の今夜放送される。
【写真】南良（江口のりこ）が新証拠を入手
本作は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小学6年生以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。彼と“誰にも言えない秘密”を共有しながらも、殺人事件の容疑者として再会することになる初恋の女性・岩本万季子を井上が演じる。
■第4話あらすじ
スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。2つが同一のものである上に、和雄の遺体の第一発見者が飛奈淳一、岩本万季子、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）という奇しくも今回の事件を機に再会した同級生4人だったと突き止めた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、両事件がつながっていると確信。捜査でバディを組む淳一には内緒で何やらかぎ回り始める。
一方、淳一は23年前に同級生たちとともに拳銃を埋めた事実をひた隠しながら、店長殺人事件の捜査を続行。事件前夜に、圭介の車と男の姿が埋没場所付近で目撃されていたことを知る。淳一は南良の目を盗んで圭介と会い、問いただそうとする。
そんな折、突如として捜査は予期せぬ局面を迎える。なんと南良が水面下で、これまで炙り出されることのなかった驚愕の新証拠を入手。ついに、ある人物の任意同行に踏み切る。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
