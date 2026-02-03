アメリカのトランプ大統領はレアアースなどの重要鉱物の供給不足を回避するため、民間企業向けの備蓄制度を創設すると発表しました。

アメリカトランプ大統領

「アメリカ企業は長年にわたり、市場混乱時に重要鉱物の供給が枯渇するリスクに直面してきた。きょう、我々は『プロジェクト・ボールト（貯蔵庫）』を開始し、企業と労働者がいかなる不足にも苦しまぬよう、（重要鉱物を）確保していく」

トランプ大統領は2日、中国への依存度が高いレアアースをはじめとする重要鉱物について、アメリカの自動車メーカーやIT企業などに安定して供給するための民間企業が参加する備蓄制度をつくると発表しました。

アメリカ輸出入銀行の融資と民間の資金を合わせて、120億ドル=およそ1兆9000億円を調達し、スマートフォンや半導体などの製造に不可欠な重要鉱物の確保を進めるということです。

トランプ政権は重要鉱物の供給を中国に依存していることは「国家安全保障上のリスク」だとして、国防産業向けの備蓄を進めてきました。

新たな制度の創設によって、民間部門を加えた国全体で重要鉱物の供給不足への備えを強化する方針です。