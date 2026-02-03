とろサーモン久保田、単独ライブで“笑わない観客”に苦言「お笑い好きほど声出せへん」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

2月2日（月）に放送された同番組では、「お笑い養成所生の普段は言えない本音〜第2弾〜」と題し、さまざまな事務所のお笑い養成所生に聞いた本音が紹介された。

久保田は最近単独ライブで抱いた違和感について明かし…。

【映像】とろサーモン単独ライブでの観客の様子に久保田ブチギレ!?

ある養成所生は「同期にクラスや職場で人を笑わせてきたような人ではなく、お笑いが好きなだけのマニアのような人が多く驚いている」と意見を寄せる。

これに井口は「これだけ言っておいて、お前は面白いんだろうな？」と毒づくが、同時に「知識ある人が増えてきているのはちょっとわかりますね」と理解を示した。

すると久保田が「これほんと大変なことで…」と自身の単独ライブでの観客の様子について語り始める。

単独ライブのチケットを会員制お笑いチケットサービスの会員を対象に先行販売したところ、キャパ500人の会場で300人が選に漏れるほど人が集まったそう。

「必然的に会員登録している方が選ばれる。ということは、お笑い好きな方が多い」と観客の属性について前置きした久保田は「男が多いのよ。声出せへんねん。肩で笑うねん」と不満げな表情を見せ、「出せや声！」と叫んだ。

「全然重い。刑務所で漫才してるのかと思ったもん」と会場の雰囲気を振り返った久保田。単独ライブで披露したネタは、その前に寄席で試して「バチバチ80〜90点出した」自信のあるネタだそうだが、単独ライブでの客の反応は“笑い声を出さずに肩を上下させるだけ”というものだった。

久保田は「腹立ってさ。『笑わんかーい！』って（客席に）ダイブしそうやったわ」と憤る。井口が「ウケてはいるんでしょうね。でも声を出してない」と苦笑すると、久保田は「出さないのよ。感じてないのよ」と単独ライブではわかりやすく反応してほしいと訴えた。