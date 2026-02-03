ＦＣＥ<9564.T>は調整十分、６００円台半ばの時価近辺は拾っておいて妙味がありそうだ。教育研修事業と企業のＤＸ推進事業を２本柱に需要を開拓し、業績は大幅増収増益路線をまい進中だ。２６年９月期は売上高が前期比１２％増の６８億円、営業利益が同２４％増の１１億３０００万円と好調を見込み、いずれも過去最高更新基調を継続する。新規事業として立ち上げたＡＩエージェント事業は、「働くＡＩ社員」を企業に導入するというコンセプトに基づく次世代プラットフォームとして注目度が高く、近い将来の成長ドライバーとして収益に貢献しそうだ。



株価は１月８日に戻り高値７４６円をつけた後は下値模索の動きを続けているが、時価は売られ過ぎの水準。早晩切り返し、中期的には昨年８月１９日につけた上場来高値９５７円（修正後株価）奪回から４ケタ大台を目指す展開に。（桂）



出所：MINKABU PRESS