気象庁によりますと、日本付近は、冬型の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。

3日（火）～8日（日）の雪雨シミュレーション

関東甲信地方は、晴れや曇りで、雪や雨の降っている所があります。

３日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨が降り雷を伴う所があるでしょう。

４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨の降る所があるでしょう。

関東地方と伊豆諸島の海上では、３日は波が高く、４日は波がやや高いでしょう。

シミュレーションでは、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

３日（火）

3日の東京地方は、３日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夜曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雪となる所があり、雷を伴う所がある見込みです。

神奈川県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。

千葉県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われるため、晴れとなるでしょう。

埼玉県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われる見込みです。このため、晴れるでしょう。

群馬県は、晴れや曇りで、北部では雪の降っている所があります。冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、寒気の影響を受ける見込みです。このため、南部は晴れ、北部は曇り時々晴れで昼前まで雪の降る所があるでしょう。



栃木県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、寒気の影響を受ける見込みです。このため、南部は晴れ、北部は晴れ時々曇りとなるでしょう。



茨城県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受けるため、北部では晴れ時々曇りで南部では晴れとなるでしょう。



山梨県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



長野県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、北部と中部では曇りで昼前から次第に晴れとなり、昼前まで雪の降る所があるでしょう。南部では晴れる見込みです。

４日（水）

４日の東京地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



神奈川県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り朝から昼過ぎ晴れとなる見込みです。

埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



群馬県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。



栃木県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。

茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ夕方から曇りとなる見込みです。



山梨県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。



長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。

５日（木）

６日（金）

７日（土）

８日（日）

