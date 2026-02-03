【雪の予想】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨の3日（火）～8日（日）の雪雨シミュレーション【気象庁/2月3日 関東甲信】
気象庁によりますと、日本付近は、冬型の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。
関東甲信地方は、晴れや曇りで、雪や雨の降っている所があります。
３日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨が降り雷を伴う所があるでしょう。
４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨の降る所があるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、３日は波が高く、４日は波がやや高いでしょう。
シミュレーションでは、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）
3日（火）～8日（日）の雪雨シミュレーション
３日（火）
3日の東京地方は、３日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夜曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雪となる所があり、雷を伴う所がある見込みです。
神奈川県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
千葉県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われるため、晴れとなるでしょう。
埼玉県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われる見込みです。このため、晴れるでしょう。
群馬県は、晴れや曇りで、北部では雪の降っている所があります。冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、寒気の影響を受ける見込みです。このため、南部は晴れ、北部は曇り時々晴れで昼前まで雪の降る所があるでしょう。
栃木県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、寒気の影響を受ける見込みです。このため、南部は晴れ、北部は晴れ時々曇りとなるでしょう。
茨城県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受けるため、北部では晴れ時々曇りで南部では晴れとなるでしょう。
山梨県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。
長野県は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、北部と中部では曇りで昼前から次第に晴れとなり、昼前まで雪の降る所があるでしょう。南部では晴れる見込みです。
４日（水）
４日の東京地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
神奈川県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り朝から昼過ぎ晴れとなる見込みです。
埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
群馬県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。
栃木県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。
茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ夕方から曇りとなる見込みです。
山梨県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。
５日（木）
６日（金）
７日（土）
８日（日）
