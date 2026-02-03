【レポート】Snow Man佐久間大介ら5人が集結！映画『スペシャルズ』完成披露舞台挨拶レポ到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開を前に、2月2日、完成披露舞台挨拶が行われた。

映画単独初主演を務めた佐久間大介の他、共演の椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、そして内田英治監督が参加した。

■「運命的なものを引き寄せたと思った」（佐久間大介）

ミラーボールのきらめきがステージ上を踊るなか、バックライトに照らされたキャスト陣のシルエットが浮かび上がった瞬間、会場は拍手喝采で大爆発。お揃いの劇中衣装の白スーツでビシッと決めたキャスト陣は、右手を天に突き上げたポーズでクールにラインナップした。

主人公ダイヤを演じた佐久間は「皆さんに『スペシャルズ』を世界最速で観ていただけるのがうれしいです」と声を弾ませて「そして僕の初主演映画が内田監督作というのもうれしい。ガンアクションも初挑戦で、伝説の元殺し屋としての動きに説得力が必要だと思って、家の中でもモデルガンを持ち歩いて急に構えてみたりして。ダイヤとしての動きができるように」と熱の入った役作りを回想。実はこの日もスーツの下に特注のマイホルスターを装着しており、上着を脱いで観客に披露すると拍手喝采。しかし小沢からは「職質受けたらどうすんだっ!?」と心配の声も飛び出し、会場は笑いに包まれた。

スペシャルズの面々を引き合わせ、ダンス大会出場のミッションを依頼した張本人の熊城役の椎名。役柄同様自身もダンス未経験で「僕自身アクションはやって来たけれどダンスは…。でも新鮮でワクワクしました」とポジティブに言うも、小沢から「ウソつけ！」とツッコまれつつ「僕と小沢さんはダンスのダの字もわかっていなかったけれど、1ヵ月くらい練習に練習を重ねて。その結果がこれから観れますからね！」と予告。ダンスのプロである佐久間や中本については「ダンスは大先輩になるわけですから、嫌われないように気を付けました」と笑わせた。

人と群れるのを嫌うクールな殺し屋だが、次第にダイヤとともにチームのパフォーマンスを牽引する桐生役の中本はダンスシーンを振り返り「終わった後はみんなでhigh five（ハイタッチ）したりして。体を一緒に動かすって素敵だなと本作を通して改めて思いました」とダンスが生み出す絆に感動。佐久間も当初は大先輩の小沢＆椎名に緊張していたというが「皆で一緒にダンスの練習をしてクランクインして、映画の中のスペシャルズたちみたいに仲良くなって。今ではみんなのLINEグループがあって、写真を送り合ったりしています」と意気投合している様子を伺わせた。

カッとなりやすいが、人一倍人情深く、独特の存在感を放つシン役の青柳は「佐久間君のホルスターを見たら、なんだか懐かしくなった。完成した映画をやっと皆さんに観ていただけるのがうれしいです」としみじみ。落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨を演じた小沢は「キャラクター的にはただのおじいちゃん。現場では監督から『もっとおじいちゃんにならなきゃダメ』と言われるし、若いチンピラからは怒られるし…」とぼやきながら新境地を報告していた。

一方、佐久間はダイヤというキャラクター名に運命的なものを感じたという。「僕の大介という名前はおじいちゃんがつけてくれたもので、実はお母さんがつけようとしていた名前がダイヤだった。もうひとつの予定だった名前が台本に書いてあって…。監督にも話したことがなかったのでどういう事!? と。この映画を通してもうひとつの人生を歩んでいる気がした」と運命的偶然にビックリ。小沢から「え？ お前ダイヤって名前だったらSnow Manじゃなくて殺し屋だったの？」とボケられると、佐久間は「ありえますよね！」と爆笑しつつ「運命的なものを引き寄せたと思った」とうれしそうだった。

また約1ヵ月に渡るダンス猛特訓についての話題になると、小沢は「（椎名、青柳、小沢）俺ら3人には苦痛でしかなかっただろ。（佐久間、中本）ふたりが加わった時はレベルが違い過ぎて『俺たちいる？』と思った」と大ボヤキ。椎名はダンスの吹き替えの提案を受けてオファーを受けたというも「難しければ吹き替え案もありますよ、と言われたものの稽古場に行っても本番に入って現場の様子を見ても、吹き替えの方なんて誰もいなかった」と笑い飛ばして「最後までやらなければと覚悟を決めました」と明かした。

そんな椎名の心の支えは、同じくダンス初心者の小沢だったという。「夏の稽古場で汗だくで振付を覚えて、自主練をして前進しているその姿を見るたびに俺も頑張らなければと思わされた」とひた向きさに感動。大先輩が奮闘して踊る姿に佐久間は「個性的な人たちが集まったと思ったし、シンプルにワクワクした。胸が熱くなる感じがあって、先輩たちの頑張りが出ている作品」と最敬礼すると、小沢は「だけどこのメンバーでSnow Manだったら即解散だろ!?」と笑わせて、佐久間は「役者さんはやはりプロ！ ダンスを踊った事がないのに踊れるようになるんだから…すごい！」と絶賛していた。

イベント終盤では『俺たちはスペシャルズ！ポーズ一致でシンクロチャレンジ！』に挑戦。「殺し屋」「ダンス」「スペシャルズ」のお題を受けてそれぞれが即興でポーズを披露。ラストは本作のポスタービジュアルにもなっているポーズを全員でバシッと決めて喝采を浴びた。

最後に内田監督は「映画を楽しんでいただいて感想を拡散していただきたいです。素晴らしい役者さんと作った映画なので、これからも応援宜しくお願いいたします」と期待。主演の佐久間も「世界最速上映という事で皆さんにもこれから宣伝活動に協力していただきたいです。SNSなどで感想を広めていただくことが僕らの力になります。この作品は本当に胸を張って、観終わった後に面白いと言えるような素敵な作品になったと言えます。映画を楽しんでいただき、これからも『スペシャルズ』の応援を宜しくお願いいたします」と呼び掛けていた。

■映画情報

『スペシャルズ』

2026年3月6日（金）公開

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

■【画像】Snow Man佐久間大介ら映画『スペシャルズ』完成披露舞台挨拶でのソロショット

■関連リンク

映画『スペシャルズ』作品サイト

https://eiga-specials.com