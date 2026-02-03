3日10時現在の日経平均株価は前日比1344.75円（2.55％）高の5万3999.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1342、値下がりは215、変わらずは37と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を239.33円押し上げている。次いでファストリ <9983>が115.52円、東エレク <8035>が107.30円、ＴＤＫ <6762>が103.79円、ＳＢＧ <9984>が93.06円と続く。



マイナス寄与度は14.71円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ヤマハ発 <7272>が12.69円、ヤマトＨＤ <9064>が4.18円、住友ファーマ <4506>が3.59円、日ハム <2282>が3.38円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、精密機器、証券・商品、建設、電気機器と続いている。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

