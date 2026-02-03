ダイハツ工業は２日、軽の商用電気自動車（ＥＶ）「ｅ―ハイゼットカーゴ」と上級モデル「ｅ―アトレー」を発売した。

ダイハツとして初となる量産型の商用ＥＶで、トヨタ自動車とスズキにもＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）で供給する。価格がライバル車よりも高いだけに、想定通りに売れるかは未知数だ。

充電１回あたりの航続距離は、軽商用ＥＶで最長の２５７キロ・メートル。トヨタ、スズキと共同開発したバッテリーなどを搭載した。重心を低くすることで快適な乗り心地を実現した。井上雅宏社長は発表会で「軽の商用ＥＶを出すことで、脱炭素に貢献できるのではないかと考えた」と話した。

希望小売価格（税込み）は「カーゴ」が３１４万６０００円、「アトレー」が３４６万５０００円。２車種合計で月３００台の販売目標を掲げる。

厳しい環境規制の見直しなどで、ＥＶ市場は世界的に減速が目立つ。ただ、軽商用車は、地域内での配送など、比較的距離の短い「ラストワンマイル」での使用が多く、ＥＶと相性がいいとされる。

他社も力を入れており、「ミニキャブＥＶ」（三菱自動車）や「クリッパーＥＶ」（日産）、「Ｎ―ＶＡＮ ｅ：」（ホンダ）などが販売されている。ダイハツも当初、２０２３年度に発売予定だったが、自動車の認証試験を巡る不正の影響で延期になっていた。

ダイハツの商用ＥＶは、充電１回あたりの航続距離が長いが、２００万円台で買えるライバル車に対し、価格面では劣勢だ。急速充電を標準装備としたため、価格が上がったという。

日本の商用車の６割を軽が占めている。３００万円を超える車種の販売は、ダイハツにとっても「新しいチャレンジ」（福田昭夫営業ＣＳ本部長）となるだけに、売れ行きが注目を集めている。