ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザの宇津木瑠美選手と今シーズンから加入した塩越柚歩選手が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

連覇を目指すＷＥリーグで現在３位。リーグと並行してＡＦＣ女子チャンピオンズリーグにも出場しており、３月２８日、東京・味の素スタジアムでスタリオン・ラグナ（フィリピン）とベスト４を懸けて対戦する。

レッズから新加入

レッズから加入１年目の塩越選手は、ＷＥリーグの１４節終了時点で、チーム最多の８得点を記録。攻撃陣の中心としてチームになくてはならない存在だ。

埼玉県出身で、三菱重工浦和レッズレディースの育成組織から、２０１６年にトップチームに昇格した。

「（ベレーザは）中学の頃からライバルチームとして、大会でよく試合をしていましたが、エリート集団というイメージ。雰囲気が怖いというか、個のレベルも高い選手が多かった」

一方の宇津木選手は小学生で川崎フロンターレの育成組織に所属。

「女の子のチームはなくて、女の子は初めての選手だったみたいです」

「レベルは高かったですし、競争もあって、毎年ふるい落とされますが、楽しくやっていました」

その後、ベレーザの育成組織「メニーナ」を経てベレーザに昇格。当時の日本女子サッカーリーグ「Ｌリーグ」１部でデビューした。

「外の世界」で挑戦

レッズからベレーザへの移籍は悩んだ末の決断だったと塩越選手は語る。

「ずっとライバルチームとしてやってきて、移籍はできないっていうのが当初の考えではありました」

「レッズで育ってきたので、『外の世界』を全く知らなかった。不安なことの方が大きかったですけど、外に出て自分がどれだけできるのか、話を重ねる中で、ベレーザからの熱意あるお話だったので、思い切って決断しました」

塩越選手は移籍して驚いたことについても語った。

「ベレーザはヴェルディとクラブハウスが一緒なのに驚いて。ヴェルディの選手との距離感の近さにびっくりしました。コミュニケーションが取れて、クラブとしてこう同じ目標を目指せるというか、一つになって戦えるのがすごくいいなって感じました」

男子の試合も見る機会が増え、男女が互いに応援する雰囲気があるという。

チーム最多得点

宇津木選手は「ずっといたところから出るというのは簡単ではないです。逆に、出たらやるしかない。覚悟をプレーで表現したいっていう彼女の気持ちは、練習からも感じる」と、塩越選手を手放しで評価する。

リーグでチーム最多得点を記録する活躍にも「結果を残すのは簡単なことではないと思う。素晴らしいことだと思います」と加える。

塩越選手は宇津木選手の印象について「移籍して緊張している中で、前から知っているぐらいのテンションでフランクに話しかけてくれて、いつも雰囲気を和ませてくれますね」と語り、感謝する。

ベレーザは「家っぽい」

宇津木選手は２０１０年に海外移籍し、２０２１年にベレーザに復帰した。

「ベレーザを出るときは、骨をうずめる覚悟で出て行った。『二度とこの門はくぐらねぇ』みたいな気持ちで行くんですよ。なかなかこの門をくぐってあいさつに来ることも難しいまま、再契約で帰ってきました。（ベレーザへの）反抗期がすごくあったので（笑）」

そして、次のようにベレーザを表現する。

「なんかこう、いると出たくなる。帰りたくないと思うこともあるし、帰りたいと思うこともある。でも、やっぱり帰ってきてしまう家のような場所」

復帰してから５シーズン目。過去２シーズンはけがに苦しんだが、今季は出場機会が増えている。

プロフィル

宇津木瑠美（うつぎ・るみ）ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属。モンペリエＨＳＣ（フランス）、レインＦＣ（アメリカ）でもプレー。２０１１年の女子ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で優勝し、２０１５年のＷ杯カナダ大会で準優勝。ポジションはＭＦ。１９８８年生まれ。神奈川県川崎市出身。

塩越柚歩（しおこし・ゆずほ） ２０２５年シーズン後、ＷＥリーグ三菱重工浦和レッズレディースから日テレ・東京ヴェルディベレーザに移籍。２０２１年の東京五輪メンバー。ポジションはＭＦ。１９９７年生まれ。埼玉県川越市出身。