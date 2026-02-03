「ドンピシャなデザイン」「履きやすい！」【ZARA】おしゃれさん購入♡「優秀シューズ」
季節は終盤に向かっているけれど、まだまだ装いは冬モード。ちょっぴりマンネリを感じ始めたら、足元を変えてみるのがおすすめ。そこで今回はおしゃれさんが【ZARA】で購入した「優秀シューズ」をご紹介。センスの良いシューズでコーデを刷新したい人は、ぜひチェックしてみて。
スエードが品よく映えるローファー
【ZARA】「スプリットスエード ペニーストラップ ローファー」\3,590（税込・セール価格）
表情を感じさせるスエード素材を使用した上品なローファー。トレンドのプレッピースタイルのほか、きれいめにもカジュアルにもなじむから、頼れる一足になりそうです。インフルエンサーの@hina_wear123さんは「茶系のスウェード生地でデザインはコインローファー、少しあるヒールがドンピシャでした」とお気に入りの様子。
きれい見えとはきやすさを両立
インフルエンサーの@kanaripo216さんが「このブーツ安定感あって履きやすくておすすめ」と紹介しているのが、このショートブーツ。安定感がある太めのヒールと、すっきりとしたシルエットが魅力です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインで、大人コーデを上品に格上げできそう。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@hina_wear123様、@kanaripo216様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M