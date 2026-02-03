人間が猫さんを好きすぎて「猫吸い」をすることがありますが、実は猫さんが「人吸い」をすることもあるのだとか？猫さんの可愛らしい愛情表現に、心を鷲掴みにされる人が続出しています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で17万再生を突破し、「可愛すぎる笑」「これは好き好きの刑ですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：手が冷たいと思って見てみたら、猫が…ずっと見ていられる『可愛い愛情表現』】

「猫吸い」ならぬ「人吸い」

TikTokアカウント「おこめとだいず」に投稿されたのは、飼い主さんへの愛情が溢れる三毛猫の「おこめ」ちゃんの様子。飼い主さん宅で猫の「だいず」くんと一緒に暮らしている女の子です。

ある日、何やら手にひんやりしたものを感じたという飼い主さん。そこで手を見てみると、なんとおこめちゃんが手に鼻をピッタリつけて、まったりした表情を浮かべていたそうです。

その姿はまさに「猫吸い」ならぬ「人吸い」。人間が猫さんを吸う姿はたくさん見たことがありますが、猫さんが人を吸う姿はあまり見たことがありません。きっとおこめちゃんも大好きな飼い主さんのことを吸って癒やされたくなったんでしょうね。

ニャルソックの対象はまさかの…

そんな「人吸い」を披露してくれたおこめちゃんには、変わった日課もあるのだとか。アカウント内の別の投稿には、"とあるもの"をニャルソックするおこめちゃんの様子を確認できます。

そのあるものとは、空気清浄機。おこめちゃんは毎日欠かさず空気清浄機を覗くという謎のルーティンをしているそうで、その意味は飼い主さんも分からないそう。「人吸い」をしたり、なぜか空気清浄機をニャルソックしたり。おこめちゃんは、ちょっぴり変わった一面を持つ猫さんですね。

色々な姿で癒してくれるおこめちゃん

さらにアカウント内の別の投稿では、おこめちゃんの独特な姿が。目を疑うほど体を長く伸ばしたり、見事な「ごめん寝」を見せてくれたり。さまざまな姿で飼い主さんのことを癒やす、おこめちゃんなのでした。

記事冒頭でご紹介したおこめちゃんが「人吸い」をする姿は、TikTokにて1.1万件を超える高評価を集めることに。可愛さたっぷりの姿をたくさん見せてくれるおこめちゃんから、ますます目が離せません！

おこめちゃんが「人吸い」をする姿には「あ～これは猫吸われですね～ 今まで吸ってた分吸われますよ」「鼻温めたかったのかな♡可愛い」「眼差しがめちゃめちゃ真剣なのがエエね」「吸われてる…うらやましい…」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「おこめとだいず」では、おこめちゃん・だいずくんの癒やし要素満載の可愛らしい姿が多数投稿されています。

おこめちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「おこめとだいず」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。