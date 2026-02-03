下手くそだと投稿主さんが思う写真。しかし、狙っては撮れない驚きの瞬間が撮れていて...？まさかの写り方をした猫のとんでもない姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万回表示を突破し、「むしろスゴい!!」「溢れる躍動感」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫たちを撮影していると、とんでもない写り方をして…狙っても撮れない『まさかの瞬間』】

理解不能な光景

Xアカウント「保護猫シェルター泥猫倶楽部」に投稿されたのは、『#猫の写真へたくそ選手権』というハッシュタグがつけられた1枚の写真。そこには猫のとんでもない姿が写っていました。

なんと猫が空中で足をピンと伸ばしており、一直線の棒状になっています。ありえない姿に別の猫も驚いたのか、目をまん丸にして見上げています。

他の投稿では、活発に遊ぶ猫たちをたくさん見ることができました。カーテンをよじ登ったり、大ジャンプをしたりしていた猫たち。きっと浮遊しているように見えた猫も、元気いっぱいに遊んでいて偶然にもとんでもない瞬間をカメラで撮られたのでしょう。カメラを向けられても臆することなく、ありのままで楽しく過ごせる環境なのだと感じました。

ヘタウマ！まさに奇跡の1枚

猫の驚きの瞬間をとらえた写真を見た方たちから「どういう状況だったら撮れるの」「これは最早上手い」などの声が寄せられていました。

きっと猫たちとたくさんの時間を過ごしているからこそ撮ることができた奇跡の1枚なのでしょう。

現在は熱海のバー「Muddy Cat」で保護されている猫たちですが、シェルターの開設に向けて動いているそうです。魅力あふれる猫たちの行動から今後も目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「保護猫シェルター泥猫倶楽部」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。